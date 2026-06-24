Нова книга разкри лют спор между Мелания и Доналд Тръмп заради Мъск

Ж ивотът в президентската администрация на САЩ често крие тайни, които излизат наяве години по-късно. Нова книга, описваща ежедневието в Белия дом, разкрива, че първата дама Мелания Тръмп е възразила остро срещу това милиардерът Илон Мъск да преспива в президентската резиденция по време на тясното му сътрудничество с Доналд Тръмп, пише испанското издание HOLA!

Шокиращите твърдения се появяват в книгата „Смяна на режима: Вътре в имперското президентство на Доналд Тръмп“ (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump), написана от авторитетните репортери на „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и Джонатан Суон. Според техните източници, Доналд Тръмп лично е одобрил искането на Мъск да остане в Белия дом, пренебрегвайки ясните възражения на съпругата си.

Melania Trump reportedly "objected" to Elon Musk's presence at the White House amid her husband, Donald's, brief alliance with the tech mogul during the first year of his second term. https://t.co/GnHrby3xkf pic.twitter.com/DE5zAjrnW6 — Irish Star US (@IrishStarUS) June 23, 2026

Спален чувал на пода и среднощни капризи

По това време Илон Мъск заемаше поста на ръководител на Департамента за ефективност на правителството (DOGE) и настояваше да бъде възможно най-близо до вземането на решенията. Въпреки опасенията на Мелания Тръмп, президентът в крайна сметка даде зелена светлина и позволи на технологичния магнат да прекара няколко нощи в историческата спалня „Линкълн“ – една от най-известните и престижни стаи за гости в Белия дом.

В книгата се твърди, че когато не е отсядал в президентската резиденция, Мъск често е разчитал на гостоприемството на приятели. Самият милиардер споделил пред свои колеги, че по време на най-натоварените си периоди е спял в спален чувал директно на пода на офиса си в сградата на Изпълнителната служба „Айзенхауер“.

Самият Мъск вече е говорил публично за нощните си посещения в Белия дом, разкривайки, че Тръмп лично го е поканил да остане, след като двамата са пътували заедно на борда на президентския самолет Air Force One.

„Всъщност той е много добър домакин“, спомни си преди време Мъск. Той разказа как Тръмп лично му е показал историческата спалня и от време на време му се е обаждал късно през нощта, за да го покани в кухнята на Белия дом, където да хапнат сладолед заедно.

📚- A new political-royal-style clash is making headlines inside the White House. According to claims in the upcoming book Regime Change, Melania Trump reportedly objected to tech billionaire Elon Musk: https://t.co/hCPV0IkHx7 pic.twitter.com/YRrdptqDeQ — Radar Online (@radar_online) June 23, 2026

Напрежение във вътрешния кръг и зрелищен развод

Престоят на Мъск в Белия дом обаче е предизвикал сериозни трусове сред най-близките съветници на президента. Авторите на книгата описват подробно напрежението между предприемача и ключови фигури от администрацията. Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс е гледала на Мъск като на „неконтролируемо външно лице“, а министърът на финансите Скот Бесент е влизал в тежки оперативни разногласия с него относно реформите в Данъчната служба на САЩ (IRS).

Нощните посещения на Мъск в Белия дом приключиха рязко след напускането му на поста в DOGE и последвалия широко разгласен скандал между него и Тръмп през 2025 г. Тогава двамата някогашни близки съюзници си размениха остри публични критики, след като Мъск се противопостави на част от законодателната програма на президента.

Затопляне на отношенията в Мар-а-Лаго

Въпреки сериозния разрив през 2025 г., изглежда, че към днешна дата отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск са напълно възстановени. По-рано тази година Мъск публикува в социалните мрежи снимка, на която вечеря в приятелска атмосфера с президента и първата дама Мелания Тръмп в имението Мар-а-Лаго във Флорида – ясен знак, че напрежението в триъгълника най-после е утихнало.

Тези разкрития предлагат рядък и изключително любопитен поглед към личната динамика в резиденцията на Белия дом и подчертават огромното, макар и противоречиво влияние, което Мъск упражняваше като един от най-близките съветници на Тръмп.