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Нова книга разкри лют спор между Мелания и Доналд Тръмп заради Мъск

Нова скандална книга на репортери от „Ню Йорк Таймс“ разкрива неизвестен досега семеен спор между Доналд и Мелания Тръмп. Първата дама остро възразила срещу решението на президента да позволи на Илон Мъск да нощува в резиденцията на Белия дом

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 12:04
Нова книга разкри лют спор между Мелания и Доналд Тръмп заради Мъск
Източник: Getty Images

Ж ивотът в президентската администрация на САЩ често крие тайни, които излизат наяве години по-късно. Нова книга, описваща ежедневието в Белия дом, разкрива, че първата дама Мелания Тръмп е възразила остро срещу това милиардерът Илон Мъск да преспива в президентската резиденция по време на тясното му сътрудничество с Доналд Тръмп, пише испанското издание HOLA!

Шокиращите твърдения се появяват в книгата „Смяна на режима: Вътре в имперското президентство на Доналд Тръмп“ (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump), написана от авторитетните репортери на „Ню Йорк Таймс“ Маги Хаберман и Джонатан Суон. Според техните източници, Доналд Тръмп лично е одобрил искането на Мъск да остане в Белия дом, пренебрегвайки ясните възражения на съпругата си.

  • Спален чувал на пода и среднощни капризи

По това време Илон Мъск заемаше поста на ръководител на Департамента за ефективност на правителството (DOGE) и настояваше да бъде възможно най-близо до вземането на решенията. Въпреки опасенията на Мелания Тръмп, президентът в крайна сметка даде зелена светлина и позволи на технологичния магнат да прекара няколко нощи в историческата спалня „Линкълн“ – една от най-известните и престижни стаи за гости в Белия дом.

В книгата се твърди, че когато не е отсядал в президентската резиденция, Мъск често е разчитал на гостоприемството на приятели. Самият милиардер споделил пред свои колеги, че по време на най-натоварените си периоди е спял в спален чувал директно на пода на офиса си в сградата на Изпълнителната служба „Айзенхауер“.

Самият Мъск вече е говорил публично за нощните си посещения в Белия дом, разкривайки, че Тръмп лично го е поканил да остане, след като двамата са пътували заедно на борда на президентския самолет Air Force One.

„Всъщност той е много добър домакин“, спомни си преди време Мъск. Той разказа как Тръмп лично му е показал историческата спалня и от време на време му се е обаждал късно през нощта, за да го покани в кухнята на Белия дом, където да хапнат сладолед заедно.

  • Напрежение във вътрешния кръг и зрелищен развод

Престоят на Мъск в Белия дом обаче е предизвикал сериозни трусове сред най-близките съветници на президента. Авторите на книгата описват подробно напрежението между предприемача и ключови фигури от администрацията. Началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс е гледала на Мъск като на „неконтролируемо външно лице“, а министърът на финансите Скот Бесент е влизал в тежки оперативни разногласия с него относно реформите в Данъчната служба на САЩ (IRS).

Нощните посещения на Мъск в Белия дом приключиха рязко след напускането му на поста в DOGE и последвалия широко разгласен скандал между него и Тръмп през 2025 г. Тогава двамата някогашни близки съюзници си размениха остри публични критики, след като Мъск се противопостави на част от законодателната програма на президента.

  • Затопляне на отношенията в Мар-а-Лаго

Въпреки сериозния разрив през 2025 г., изглежда, че към днешна дата отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск са напълно възстановени. По-рано тази година Мъск публикува в социалните мрежи снимка, на която вечеря в приятелска атмосфера с президента и първата дама Мелания Тръмп в имението Мар-а-Лаго във Флорида – ясен знак, че напрежението в триъгълника най-после е утихнало.

Тези разкрития предлагат рядък и изключително любопитен поглед към личната динамика в резиденцията на Белия дом и подчертават огромното, макар и противоречиво влияние, което Мъск упражняваше като един от най-близките съветници на Тръмп.

Редактор: Стела Христова
Мелания Тръмп Доналд Тръмп Илон Мъск Белият дом политически скандали
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