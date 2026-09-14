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ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си

Християндемократите вземат 27,7% на местните избори, крайнодясната партия достига 16,5%

Василена Василева Василена Василева

14 септември 2026, 07:36
ХДС на Мерц печели в Долна Саксония, но АзГ удвоява резултата си
Източник: AP/БТА

Х ристияндемократическият съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц печели местните избори в северозападната германска провинция Долна Саксония, показват данни от екзитпол, цитирани от ДПА.

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Според проучването на института „Инфратест димап“, оповестено от обществената телевизия Ен Де Ер, ХДС получава 27,7% от гласовете.

На второ място се нарежда Германската социалдемократическа партия (ГСДП) с 24,5%. Партията е по-малкият партньор на ХДС в управляващата на федерално ниво коалиция.

На трето място е крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) с 16,5% от гласовете.

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  • АзГ с ръст спрямо предишните избори

Резултатът на АзГ е значително по-висок спрямо предишните местни избори в Долна Саксония през 2021 г. Тогава партията получи 4,6% от гласовете.

Представянето на ХДС в Долна Саксония идва само седмица след тежкия резултат за партията на регионалните избори в източната провинция Саксония-Анхалт. Там АзГ постигна исторически успех.

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  • Предстоят балотажи

В Долна Саксония евентуалните балотажи по места ще се проведат на 27 септември.

Със сигурност ще има втори тур за кметския пост в регионалната столица Хановер. На него един срещу друг ще се изправят настоящият кмет от Зелените Белит Онай и кандидатът на ГСДП Аксел фон дер Ое.

Следващата неделя, 20 септември, предстоят избори за регионални парламенти в две източни германски провинции - Берлин и Мекленбург-Предна Померания.

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Според социологическите проучвания ХДС е изправен пред трудности и в двете провинции. Особено тревожна е ситуацията в Мекленбург-Предна Померания, където подкрепата за партията според последните проучвания е около 7%, отбелязва ДПА.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Николай Станоев    
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