България

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас

Певицата поясни, че е контузила само дясната си ръка, но нейната приятелка ще бъде оперирана

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 21:57
Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас
Източник: Булфото

П евицата Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас. За инцидента тя разказа в публикация в социалните мрежи, като благодари на хората, които са спрели и са помогнали на нея и приятелката ѝ Мариана.

По думите на Бодурова катастрофата е станала при лошо време и дъжд. За да избегнат удар с друг автомобил, те са се завъртели първо наляво, а след това надясно, преди да попаднат в дълбока канавка, като задните гуми на автомобила останали във въздуха.

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Певицата изказва специална благодарност на двама млади мъже, които са помогнали да бъде изваден големият джип, в който е била. Тя призовава, ако публикацията стигне до тях, да ѝ пишат, тъй като не е успяла дори да разбере имената им.

При катастрофата Бодурова се е отървала с по-леки травми, но приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата поясни, че е контузила само дясната си ръка.

Кичка Бодурова благодари на Бога, че двете са живи, и отправя призив към шофьорите да бъдат особено внимателни при движение в дъжд.

„Ние сме живи... другото ще се оправи!“, поясни певицата.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Кичка Бодурова катастрофа
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Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас

Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас

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Певицата Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна-Бургас

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