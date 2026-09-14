Отложиха преговорите за Ормузкия проток между Иран и страните от Залива

П ланираните за понеделник преговори между Иран и няколко държави от Персийския залив за спорния Ормузки проток са отложени, съобщи Оман.
Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано
Министърът на външните работи на страната Бадр ал Бусаиди заяви, че срещата е била отложена „в интерес на консенсуса“.
„Оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион“, написа той в социалната мрежа X.
Оманският министър не посочи нова дата за срещата и не уточни причината за отлагането.
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- Кои държави трябваше да участват
На преговорите бяха поканени министрите на външните работи на Иран, Ирак, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.
Очакваше се Бадр ал Бусаиди и иранският външен министър Абас Арагчи да информират представители на правителствата за хода на преговорите.
Техеран и Мускат преговарят от седмици за механизъм, който да регулира корабоплаването през Ормузкия проток.
Иран и Оман работят по план за отваряне на Ормузкия проток
- Защо Ормузкият проток е ключов
Ормузкият проток е един от най-важните морски пътища за световната търговия с петрол, природен газ и торове. През него преминава значителна част от енергийните доставки за световните пазари.
За иранското ръководство контролът върху корабоплаването през протока се превърна в инструмент за оказване на натиск в конфликта със Съединените щати.
Малко след избухването на войната в края на февруари Иран до голяма степен блокира трафика през протока, като бяха отправяни заплахи и извършвани атаки срещу кораби. Преди началото на конфликта водният път беше отворен за корабоплаване.
Съединените щати от своя страна наложиха морска блокада на иранските пристанища.
Иран и Оман търсят начин да отворят Ормузкия проток
- Какво иска Иран
Иран настоява за отстъпки от американското правителство в рамките на договореното в рамково споразумение през юни.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху Техеран чрез мерки, които определи като част от „икономическа война“.
Засега не е ясно кога ще бъде насрочена нова среща между Иран и държавите от Персийския залив.