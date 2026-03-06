Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

И лон Мъск трансформира X в „приложение за всичко“ с предстоящото пускане на X Money, целящо да управлява всички финансови трансакции. Първите потребители могат да очакват подарък от $25 при регистрация, 6% годишна лихвена доходност (APY) и персонализирана метална дебитна карта – ход, който потенциално може да разтърси традиционното банкиране и услугите за съобщения.

Нека бъдем честни – между банковите портали, платформите за пазаруване и дузината различни инструменти за съобщения, смартфоните ни се превърнаха в истински хаос от приложения и известия. Но какво би станало, ако същата платформа, която използвате за среднощни мемета и актуални новини, можеше да плаща и за сутрешното ви кафе или да управлява спестяванията ви?

X на Илон Мъск ще пусне онлайн разплащания

Пригответе се, защото Илон Мъск е напът да пусне следващия си мащабен технологичен „разбивач“: X Money. Дългогодишната мечта на милиардера да превърне X (да, все още инстинктивно искаме да го наричаме Twitter) в ултрамодерното „приложение за всичко“ най-накрая се материализира. Тъй като вътрешните тестове вече текат с пълна сила, публичното пускане се очаква само след броени седмици. Ето какво точно се готви зад кулисите и защо интернет не спира да говори за това.

Върховното приложение „за всичко“

Ако се чудите защо една социална мрежа внезапно иска да управлява трудно спечелените ви пари, всичко се свежда до абсолютната обсесия на Мъск по модела на „супер-приложенията“, силно вдъхновен от китайското WeChat. Той не иска просто да публикувате статуси; той иска да пазарувате, да си пишете с приятели и напълно да управлявате финансовия си живот, без изобщо да затваряте приложението.

Какво представлява приложението X на Мъск

По време на скорошна вътрешна презентация той уверено обяви визията си X да се превърне в „централен източник на всички парични трансакции“. И определено не дава празни обещания. Компанията вече тихомълком си осигури ключови лицензи за превод на пари в повече от 40 американски щата и сключи мащабно партньорство с Visa, което променя правилата на играта.

Лъскави метални карти и сериозни привилегии

И така, каква е ползата за обикновения потребител? Защо да сменяте доверената си банка? Благодарение на легендарния актьор от „Стар Трек“ Уилям Шатнър, който наскоро изпусна информация онлайн след ранен достъп до бета версията, разполагаме с някои изключително любопитни детайли.

Мъск към служителите: X едва покрива разходите си

За да привлече агресивно хората, X Money според съобщенията подготвя сериозни бонуси за първите си потребители:

Подарък от $25 при регистрация;

Примамлива 6% годишна лихвена доходност (APY) върху вложените средства;

Персонализирана метална дебитна карта, върху която е изписано официалното ви потребителско име (X handle).

Добавете към това изгодни награди за кешбек и абсолютно никакви такси за трансакции в чужбина и ще получите финансов пакет, който е трудно да бъде пренебрегнат.

Голямата крипто мистерия

Естествено, винаги когато Мъск пуска нещо ново, светът на криптовалутите изпада в еуфория. Мъск е известен с това, че е раздвижвал цели дигитални пазари само с едно меме, така че идеята дигитални монети да „живеят“ в неговата платформа не е изключена. Въпреки това компанията пази картите си близо до гърдите. Към момента няма официално потвърждение, че крипто активите ще се поддържат, но опитните инвеститори наблюдават ситуацията много внимателно.

X потвърди, че ще предлага видео разговори и още

Удар по короната на WhatsApp?

Финансовото преобразяване не е единственото нещо, което се случва. Докато X Money се подготвя за своя голям публичен дебют, компанията едновременно тества чисто ново, самостоятелно приложение за съобщения „X Chat“. Позиционирано като пряк и тежък съперник на WhatsApp на Meta, то показва колко агресивно е разширяването на тази екосистема.

С дръзката цел да достигне 1 милиард активни потребители месечно, Мъск залага всичко. Остава само един въпрос: готови ли сте да доверите банковите си данни на „приложението с птичето“ (или вече с хикса)?