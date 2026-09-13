България

Емилиян Гебрев: Някой е подвел вътрешния министър

Според собственика на „ЕМКО“ става въпрос за преплетени българо-руски връзки и икономически интереси

Николай Киров Николай Киров

13 септември 2026, 22:27
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П оредни взривове в оръжейния завод „ЕМКО“. На фона на атаките към оръжейни заводи из цяла Европа, основният въпрос е има ли основание да се мисли за саботаж отвън, така че България да не изнася своите оръжия.

Собственикът на компанията Емилиян Гебрев, каза в предаването „На Фокус“ по NOVA, че истината към днешна дата няма кой да я каже, защото е твърде рано. Според него вътрешният министър Демерджиев е бил подведен, за да направи тези изказвания.

"Емко" излезе с позиция за взрива в склад за боеприпаси

„Още невлязъл да правиш заключения – за саботаж или неглижирано отношение от страна на структурите на фирмата в обектите. Според мен той трябваше да каже едно единствено нещо – ние сме в началото на разследването, проверяваме и когато изясним, тогава ще ви дадем информация“, каза Гебрев.

По думите му компанията „ЕМКО“ излезе с ясна и точна позиция и каза, че това не е човешка грешка на хора от самия завод.

„Всеки си е свършил работата така, както трябва да бъде. Това което мога да напомня е, че само от началото на годината МВР е извършило над 18 проверки, в това число и т. нар. комплексна проверка, тоест около 20 проверки. Това означава, че на всеки 10-12 дни е имало проверки от специализирани служби от МВР в нашите заводи. Тези проверки се правят от педантични хора, които си вършат работата както трябва“, заяви Гебрев.

По думите му при всичките проверки няма нито една забележка, тоест няма санкция за охраната на района. Той уточни, че охраната и постовете са съгласувани с МВР, също така и хората са проверени и тогава назначени. 70% от видеоохраната или наблюдателната система на района продължава да работи дори след взрива, каза Гебрев и допълни, че тя също е съгласувана с МВР, защото законът е такъв.

„За охраната вътре в района отговаряме ние, но извън района отговаря МВР, ДАНС, МО. Те са длъжни, това са стратегически райони. Сега започна едно прехвърляне на топката кой е виновен“, каза Гебрев.

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По думите му и за предишните случаи на взривове не се е стигнало до никъде с разследването. „Кой има възможността и силата да потъпче едно разследване? Как си представяте в продължение на 15 години нищо да не се направи – значи няма никаква воля за разрешаването на този въпрос“, коментира той.

Според Гебрев става въпрос за преплетени българо-руски връзки и интереси. По думите му това са държавни групировки и структури, и интересите са основно икономически, а не политически.

Гебрев заяви още, че с тези взривове се цели създаване на несигурност в хората, в населените места около заводите, както и в хората, които работят в заводите.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Взривове в ЕМКО Емилиян Гебрев Саботаж
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