Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

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И лон Мъск навърши 55 години. Роденият в Претория, Южна Африка, предприемач отпразнува своя рожден ден на 28 юни в типично свой стил – с огромна ракета и тематична торта с формата на лунна база. Празникът събра пожелания от семейството му и... неочаквани поп икони.

(Във видеото: Как Илон Мъск стана първият трилионер в света)

Майката на милиардера, Мей Мъск, сподели кадри от празненството в платформата X (Twitter), а половинката му Шивон Зилис написа краткото: „Честит рожден ден, ракетни човече“. Сестра му Тоска Мъск се включи с „Честит рожден ден, Е!“.

Най-интересното пожелание обаче дойде от новата му близка приятелка и фенка – рап звездата Ники Минаж. Тя му благодари от името на своята армия от фенове (The Barbz): „Благодаря ти, че спаси свободното слово“. Наскоро поп звездата дори беше на специален тур в базата на SpaceX за изстрелването на мегаракетата Starship.

Самият Мъск разкри в X какво си е пожелал, отговаряйки на последовател:

„Пожелах си светло бъдеще за цялото човечество“.

От Южна Африка до Марс: Пътят на един милиардер

Животът на Мъск е достоен за холивудски сценарий. Роден през 1971 г., той израства в Канада, където семейството емигрира през 80-те години. Мъск неведнъж е споделял, че презира баща си Ерол заради липса на грижи през детството му.

През 1999 г. Мъск завършва Университета в Пенсилвания и основава X.com – компанията, която днес, след придобиването и ребрандирането на Twitter, той превърна в своята цел за „приложение за всичко“.

Пътят на Мъск към върха започва през 1995 година, когато той съосновава първата си компания – Zip2. Само четири години по-късно, през 1999 година, той създава X.com, която по-късно се превръща в PayPal.

Историческата за него 2002 година бележи момeнта, в който той официално става американски гражданин и основава космическата си компания SpaceX. През 2004 година Мъск влиза като ранен инвеститор в Tesla, като впоследствие поема пълния контрол над стартъпа и го превръща в най-мощната компания за електромобили в света. През 2015 година той става съосновател и на OpenAI – проект за изкуствен интелект, който обаче по-късно напуска с горчивина и сериозни критики.

Промяна в курса: Политика, Марс и „шидпостинг“

През годините, успоредно с главоломния ръст на нетното му състояние, политическите възгледи на Илон Мъск претърпяха сериозна еволюция – от умерен центрист той се придвижи силно вдясно.

Голямата му амбиция остава непроменена – мисията до Марс. Въпреки това, очакваното време за реализация (ETA) се отлага вече повече от десетилетие и все още няма ясен краен срок. Едно нещо обаче остава константа през годините – Мъск не спира да публикува мемета и забавни глупости (shitposting) в X и да хвали своя изкуствен интелект Grok.