Любопитно

Първият трилионер в света на 55: Илон Мъск празнува с торта ракета

Първият трилионер в света Илон Мъск чукна 55 години с торта-лунна база и специално признание от Ники Минаж. Докато мисията му до Марс се бави, Мъск си пожела светло бъдеще за човечеството и продължи да превзема мрежата X

29 юни 2026, 11:36
Моделът от OnlyFans Уенди Санчес предизвика масова истерия сред феновете на Мондиал 2026

Моделът от OnlyFans Уенди Санчес предизвика масова истерия сред феновете на Мондиал 2026
Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете

Добре дошла, Джина! Дъщерята на Гала роди второто си дете
„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние

„Ягодовата луна“ изгрява на 29 юни – какво трябва да знаем за „най-сладкото“ пълнолуние
Никола Цолов триумфира в Австрия

Никола Цолов триумфира в Австрия
Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол
27 юни: Кървавата депортация на кримските българи

27 юни: Кървавата депортация на кримските българи
Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела
Вампирско събиране: Нина Добрев и Пол Уесли отново заедно в нов сериал след 10 години

Вампирско събиране: Нина Добрев и Пол Уесли отново заедно в нов сериал след 10 години

И лон Мъск навърши 55 години. Роденият в Претория, Южна Африка, предприемач отпразнува своя рожден ден на 28 юни в типично свой стил – с огромна ракета и тематична торта с формата на лунна база. Празникът събра пожелания от семейството му и... неочаквани поп икони.

(Във видеото: Как Илон Мъск стана първият трилионер в света)

Майката на милиардера, Мей Мъск, сподели кадри от празненството в платформата X (Twitter), а половинката му Шивон Зилис написа краткото: „Честит рожден ден, ракетни човече“. Сестра му Тоска Мъск се включи с „Честит рожден ден, Е!“.

Най-интересното пожелание обаче дойде от новата му близка приятелка и фенка – рап звездата Ники Минаж. Тя му благодари от името на своята армия от фенове (The Barbz): „Благодаря ти, че спаси свободното слово“. Наскоро поп звездата дори беше на специален тур в базата на SpaceX за изстрелването на мегаракетата Starship.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maye Musk (@mayemusk)

Самият Мъск разкри в X какво си е пожелал, отговаряйки на последовател:

„Пожелах си светло бъдеще за цялото човечество“.

От Южна Африка до Марс: Пътят на един милиардер

Животът на Мъск е достоен за холивудски сценарий. Роден през 1971 г., той израства в Канада, където семейството емигрира през 80-те години. Мъск неведнъж е споделял, че презира баща си Ерол заради липса на грижи през детството му.

Милиардерите чупят рекорди: Илон Мъск е №1 в списъка на Forbes
9 снимки
Мъск
Марк Зукърбърг
Безос
Лари Елисън

През 1999 г. Мъск завършва Университета в Пенсилвания и основава X.com – компанията, която днес, след придобиването и ребрандирането на Twitter, той превърна в своята цел за „приложение за всичко“.

Пътят на Мъск към върха започва през 1995 година, когато той съосновава първата си компания – Zip2. Само четири години по-късно, през 1999 година, той създава X.com, която по-късно се превръща в PayPal.

Историческата за него 2002 година бележи момeнта, в който той официално става американски гражданин и основава космическата си компания SpaceX. През 2004 година Мъск влиза като ранен инвеститор в Tesla, като впоследствие поема пълния контрол над стартъпа и го превръща в най-мощната компания за електромобили в света. През 2015 година той става съосновател и на OpenAI – проект за изкуствен интелект, който обаче по-късно напуска с горчивина и сериозни критики.

Неудобни и странни факти за Илон Мъск
12 снимки
Х мен
Железният човек влиза в историята с рекордни приходи
кола на джеймс бонд
настолна игра

Промяна в курса: Политика, Марс и „шидпостинг“

През годините, успоредно с главоломния ръст на нетното му състояние, политическите възгледи на Илон Мъск претърпяха сериозна еволюция – от умерен центрист той се придвижи силно вдясно.

Голямата му амбиция остава непроменена – мисията до Марс. Въпреки това, очакваното време за реализация (ETA) се отлага вече повече от десетилетие и все още няма ясен краен срок. Едно нещо обаче остава константа през годините – Мъск не спира да публикува мемета и забавни глупости (shitposting) в X и да хвали своя изкуствен интелект Grok.

Илон Мъск SpaceX Tesla рожден ден Марс технологии предприемачество Ники Минаж изкуствен интелект
Последвайте ни
От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

От 10 до 43 градуса през юли: НИМХ обяви каква жега ни чака и къде ще е най-прохладно

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Край на 50-годишна мистерия? Компютър посочи кой е серийният убиец Зодиак

Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

Мистерията „Петрохан“: Майката на починалия Николай с нови остри въпроси

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Между суеверията и фактите – какво знаем за литоболията

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen търси спасение от китайските модели

Volkswagen търси спасение от китайските модели

carmarket.bg
Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София
Ексклузивно

Васил Терзиев: Липсата на финансова децентрализация спира развитието на София

Преди 15 часа
Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания
Ексклузивно

Триумф на духа: Принцеса Кейт изкачи 3-те най-високи върха на Великобритания

Преди 13 часа
Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия
Ексклузивно

Путин свика кризисна среща заради недостига на горива в Русия

Преди 13 часа
Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета
Ексклузивно

Трагедия в Кипър: Две деца починаха в нагорещен автомобил, твърди се, че са българчета

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Суперкомпютърът проговори: ИИ изчисли шансовете за титлата на Световното 2026

Любопитно Преди 23 минути

Изкуственият интелект на Opta обяви Франция за топ фаворит на Световното 2026, следвана от Аржентина и Испания. Прогнозите за елиминационната фаза обещават драма, рекордно африканско присъствие и няколко напълно непредвидими сблъсъка

27-годишен твърди, че е пребит от служител на нощен клуб в Благоевград

27-годишен твърди, че е пребит от служител на нощен клуб в Благоевград

България Преди 37 минути

Според първоначалната информация инцидентът е станал след намеса на служител

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Спасиха бедстващи българи в морето до остров Лимнос

Свят Преди 1 час

Водни ски, силен вятър и опасни течения доведоха до спасителна операция на бреговата охрана

<p>Олег Невзоров: Работата на КУБ продължава</p>

Олег Невзоров: КУБ продължава работа, въпреки институционалните проверки

България Преди 1 час

Бизнесменът уверява, че проектите няма да бъдат спрени

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

„Математиката не излиза“: КРИБ излезе с предложения за Бюджет 2026 пред НСТС

България Преди 2 часа

Организацията иска приватизация, административна реформа и фискална дисциплина

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Без излишен лукс: Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират тайна сватба в Ню Орлиънс

Любопитно Преди 2 часа

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц планират нетрадиционна сватба в музикалния Ню Орлиънс след годежа си през април. Междувременно певецът уплаши феновете, след като се задави с вода и падна на сцената по време на жегата на „Уембли“

<p>Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Това е кола, която не прилича на нищо друго на българския пазар, говорим за дизайна, естествено. Пробегът от 750 км с едно зареждане на батерията също е факт, заслужаващ нашето внимание

с

Добрина Марчева: Доверието на клиента се печели с постоянство

Любопитно Преди 2 часа

Как международните стандарти помагат на бизнеса да гарантира безопасност, проследимост и високо качество по цялата верига на доставки

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Русия и Украйна извършиха масирани взаимни атаки с дронове през нощта

Свят Преди 2 часа

Украинските сили съобщиха за унищожени 82 дрона, докато руското министерство на отбраната твърди, че е свалило 209 украински безпилотни апарата.

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Технологии Преди 2 часа

Цените на чиповете за памет скочиха неколкократно през последните година-две заради огромното им търсене в центровете за данни за AI. Един от водещите производители обяви ,че не трябва да се надяваме това да се промени в обозримо бъдеще

,

Джон Кюсак на 60: "Холивуд е публичен дом, в който хората губят ума си"

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът, който изигра едни от най-емблематичните образи в киното, чукна 60. Вижте защо вечният аутсайдер отказа да бъде конформист, защо никога не се жени и как се превърна в защитник на Едуард Сноудън

<p>Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на децата, открити в автомобил в Кипър</p>

Със следи от изгаряния: Какво знаем за трагичната смърт на двете деца, открити в заключен автомобил в Кипър

Свят Преди 3 часа

Трагедията е поредната, която разтърсва Европа на фона на продължаваща седмици рекордна гореща вълна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Срещу ракетите: „Батальонът за доброто“, който спасява хиляди съсипани съдби в Украйна

Свят Преди 3 часа

Доброволците от "Добробат" са помогнали на хиляди подобни семейства,

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

Оцелял след катастрофа на АМ „Тракия“: Мантинелите по магистралите не отговарят на реалните изисквания

България Преди 3 часа

Илия Шпатов разказа за катастрофата, при която загуби родителите си, а експерт поиска спешни мерки за обезопасяване на магистралата

<p>След ограниченията на САЩ: Австрия предлага европейско присъствие на Anthropic</p>

Виена призова ЕС да проучи стратегическо присъствие на Anthropic в Европа

Свят Преди 3 часа

Виена призовава Европейската комисия да проучи възможността AI компанията да изгради стратегическо присъствие в Европейския съюз

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

КНСБ и КТ „Подкрепа“ излизат на протест срещу Бюджет 2026

България Преди 4 часа

Синдикатите се обявяват срещу съкращаването на разходите за персонал и прехвърлянето на осигурителните вноски върху държавните служители

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

Силвена Роу: Не показвам внуците си, това не е каприз, а отговорност

Edna.bg

Историята на Мистер Сенко оживява в нов документален филм

Edna.bg

Това вече е прекалено: заради провал на Световното - не пускат треньор в магазини и ресторанти

Gong.bg

Национален позор: президент иска да падат глави след отпадане от Мондиала

Gong.bg

Пробив на мантинела и удар в насрещното: Говори оцелял в катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

Nova.bg

Две българчета бяха открити мъртви в автомобил в Кипър, задържани са баща им и приятелката му

Nova.bg