Илон Мъск, собственикът на X, изглежда публикува в TikTok

О ткакто похарчи 44 милиарда долара, за да купи Twitter през 2022 г., Илон Мъск трансформира социалната мрежа в X и я превърна в основната си платформа за комуникация. Всеки ден той прекарва часове в публикуване в сайта, където има близо 238 милиона последователи.

Но изглежда, че привързаността на Мъск към X може да достига своите граници.

В сряда потвърден TikTok акаунт с потребителско име @elonmusk публикува за първи път в платформата за споделяне на видеа. Клипът показва Мъск, който говори за бъдещето, и включва монтаж от постижения и рекламни материали на неговите компании SpaceX и Tesla. Видеото е озаглавено "Ad Astra" - латинска фраза, означаваща "към звездите".

Акаунт със същото име @elonmusk, който също има верификационен знак, наскоро се появи и в Instagram, но все още няма публикувано съдържание.

Мъск, TikTok и Meta, компанията собственик на Instagram, не са отговорили на запитвания за коментар. The New York Times не е успял независимо да потвърди дали именно Мъск стои зад тези профили в TikTok и Instagram.

Активирането на тези акаунти съвпада с подготовката на милиардера за първично публично предлагане на SpaceX, неговата компания за ракети и сателити. За целта Мъск трябва да създаде широк обществен интерес към SpaceX, за да привлече милиарди долари от инвеститори. Подобно листване може да превърне 54-годишния технологичен предприемач, който вече е най-богатият човек в света, в първия трилионер.

В миналото Мъск неведнъж е демонстрирал пренебрежение към други социални платформи, конкуренти на X. През 2022 г. той дори временно забрани на потребителите на Twitter да популяризират своите профили в други социални мрежи, включително Instagram и Facebook.

През 2018 г. Мъск изтри страниците на Tesla и SpaceX във Facebook след обществено недоволство относно начина, по който социалната мрежа обработва данни на потребителите. Същата година той заяви, че е изтрил и личния си профил в Instagram. В скорошно интервю за подкастъра Джо Роугън той каза, че се притеснява, че Instagram "води до повече нещастие, а не до по-малко".

През 2023 г. Мъск заяви по време на конференцията DealBook, че е спрял да използва TikTok, тъй като смята, че изкуственият интелект на приложението "прониква" в съзнанието му. Той определи платформата като пристрастяваща и "наситена" с антисемитско съдържание.

Онлайн архиви показват, че TikTok акаунт с името @elonmusk съществува още от 2024 г., но тогава не е имал публикации или верификационен знак, който платформата предоставя на публични личности, за да предотврати злоупотреби с идентичността им.

Миналата седмица видеото, публикувано в TikTok профила @elonmusk, включва не само рекламни материали от SpaceX и Tesla, но и от Neuralink, компанията на Мъск за интерфейс между мозък и компютър, както и The Boring Company, неговия стартъп за тунелно строителство. Клипът, с продължителност над минута, е гледан над 2,1 милиона пъти. Мъск не изглежда да е споделил същото видео в X (в момента SpaceX притежава X).

Instagram профилът @elonmusk също има верификационен знак и близо 18 000 последователи, но е частен и няма публикации или профилна снимка. Според информацията на Instagram, платформата може да предоставя верификация или да позволи закупуването ѝ, след като потвърди, че даден акаунт "представлява автентичното присъствие на съответното лице или марка".

"Обичам да създавам неща", гласи описанието на профила @elonmusk в Instagram.