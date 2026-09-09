Нов спор за цените в заведенията: Ресторантьори и икономисти в сблъсък за ДДС и надценките

Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите

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Н ов спор за цените в заведенията и данъчното облагане противопостави представители на ресторантьорския бизнес и икономисти. Повод станаха критиките на вицепремиера Атанас Пеканов, според когото не е нормално цените в заведенията у нас да са съпоставими с тези във Виена или Рим, съобщава NOVA.

Заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов отхвърли тези твърдения и ги определи като „откровени лъжи“ и „некомпетентност“.

Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите

„Ние правим всичко възможно да намалим цените, както казах и преди, и запазихме нашите работници и клиенти“, коментира той.

Налбантов заяви, че в момента цените по Черноморието са с 50% по-ниски спрямо миналата година.

„Няма по-евтина дестинация от България. В Гърция и Италия една вечеря е 30-50 евро. В 24 страни от Европейския съюз има диференцирана ставка на ДДС от 3 до 10%“, каза представителят на бранша.

Спор и за заплатите в сектора

Налбантов отхвърли и твърденията, че възнагражденията в ресторантьорството са ниски.

„Готвач при нас взима 3000 евро заплата, а миячката взима 2000 евро. Някой да ми каже кой дава по-добри заплати“, заяви той.

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Икономистът Стоян Панчев оспори тази картина, като се позова на данни на Националния статистически институт.

По думите му поскъпването при общественото хранене от началото на пандемията насам е около 90%, докато кумулативната инфлация за същия период е около 45%.

„Това е секторът с най-ниски заплати в цялата икономика. Очевидно става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част“, коментира Панчев.

Идея за допълнително облагане

Икономистът предложи и въвеждането на специална такса за определена част от ресторантите, които наемат работници от чужбина.

„Внасят се десетки хиляди служители, които работят по-евтино от българските и така се подбива пазарът на труда. Секторът съществува в привилегия - по-високи цени, евтина работна ръка от чужбина и данъчни облекчения“, заяви Панчев.

Налбантов от своя страна каза, че през последните месеци в бранша не е поставян въпросът за ДДС.

„Не знам откъде се измисли този проблем в момента. Нека да застанем на една кръгла маса и да покажем цифри. Този бранш дава 14-15% от брутния вътрешен продукт“, коментира той.