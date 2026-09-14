Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети за президентските избори

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20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в президентските избори на 25 октомври.

Днес, 14 септември, в 17:00 часа изтича срокът за подаване на документи от инициативните комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент.

ЦИК вече регистрира инициативните комитети, издигнали кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и на Андрей Гюров и Георги Кандев.

Преди това осем партии също заявиха участие в президентския вот.

До 22 септември ще бъдат ясни имената на всички кандидати за президент и вицепрезидент, които ще участват в изборите.

На 23 септември чрез жребий ще бъде определена поредността на кандидатите в бюлетината за гласуване.

Официалната предизборна кампания ще започне в 00:00 часа на 25 септември и ще продължи до 23 октомври включително.

На 25 октомври българските граждани ще гласуват за президент и вицепрезидент. При необходимост от балотаж той ще се проведе на 1 ноември.