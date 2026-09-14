Щастлива развръзка: Спасиха 40-годишен мъж, пострадал при инцидент с АТВ в Осоговската планина

Е кип на Планинската спасителна служба проведе спасителна акция в района на село Цървена ябълка в Осоговската планина след сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ.

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При инцидента мъжът е получил травма и се е оплакал от болки в областта на гръдния кош.

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Планинските спасители са достигнали своевременно до пострадалия и са му оказали първа долекарска помощ. След оценка на състоянието му е преценено, че е необходим специализиран медицински транспорт.

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Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка за транспортирането на мъжа до лечебно заведение, където да му бъде извършен допълнителен медицински преглед и да бъде оказано необходимото лечение.