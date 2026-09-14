Свят

Учени откриха огромна топлинна аномалия дълбоко във вътрешността на Марс

Марс крие невидимо температурно разделение, като южното му недро вероятно е с неколкостотин градуса по-горещо от северното и е частично разтопено. Откритието може да обясни няколко дългогодишни загадки, включително необичайния магнетизъм, сеизмичното поведение и историята на водата на Червената планета

14 септември 2026, 06:43
Учени откриха огромна топлинна аномалия дълбоко във вътрешността на Марс
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

И зследователи разкриха мащабен температурен дисбаланс дълбоко във вътрешността на Марс, като недрата на южното полукълбо се оказват значително по-горещи от тези на северното.

Гравитационните измервания показват, че вътрешността под южното полукълбо на планетата е с около 200 до 400 градуса по Целзий по-топла спрямо северното и може да е частично разтопена. Находката отваря нов прозорец към геоложката история на Червената планета, включително към периодите, когато на Марс е имало условия за съществуването на живот.

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Проучването е ръководено от Аликзандър Бърн, докторант от Caltech и настоящ постдокторант в Университета на Аризона. Резултатите са публикувани в престижното научно списание Nature.

Картографиране на Марс чрез гравитацията

По време на докторантурата си в Caltech, Бърн разработва модел, който използва фини вариации в гравитацията, за да оцени вътрешната структура на дадено планетарно тяло. Впоследствие той и колегите му прилагат този подходи към Червената планета.

Учените анализират десетилетия наблюдения от три ключови космически мисии: Mars Global Surveyor, Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter. Чрез проследяване на изключително малки промени в скоростта на апаратите, екипът успява да възстанови структурата на гравитационното поле около Марс.

Гравитационното привличане на Слънцето върху Марс се променя в течение на марсианските сезони, тъй като планетата се движи по леко елиптична орбита и се върти около наклонена ос. Изследователите използват метод, известен като приливна томография, за да проучат как тези гравитационни сигнали се изменят с времето и да изградят 3D модел на планетарната вътрешност.

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„Учените обикновено предполагат, че вътрешността на планетарните тела е сферично симетрична, но това не винаги е така“, обяснява Бърн.

„С натрупването на повече гравитационни данни можем да установим триизмерните детайли на вътрешната структура. Тези изводи ни дават насоки за планиране на бъдещи мисии и за научното изследване на тези светове“, обяснява Бърн.

Дълбок разлом между Севера и Юга

Отдавна е известно, че повърхността на Марс изглежда коренно различно в двете полукълба. Южният релеф се доминира от високи планини и гъсто покрити с кратери терени, докато северното полукълбо се състои предимно от обширни, ниски равнини.

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Новите данни показват, че този контраст се простира далеч под повърхността. Изследователите са изненадани да установят, че Марс е термично неравномерен и отвътре.

Тази скрита топлина може да обясни няколко други загадъчни явления:

Необичаен магнетизъм: Регистрирани са странни магнитни аномалии в богати на желязо минерали в южното полукълбо. По-горещата южна мантия подсказва, че Марс някога е имал магнитно поле, достатъчно силно, за да създаде разлики между двете полукълба.

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Сеизмично поведение: Мисията InSight на НАСА по-рано установи, че сеизмичните вълни губят енергия по-бързо в южното полукълбо. По-високите температури в региона дават логично обяснение за този ефект.

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„Дихотомията, която виждаме между севера и юга, е важна за разбирането на процесите, които може да са повлияли на хидрологията на Марс, включително формирането на басейни, които са съдържали вода“, отбелязва Амирхосейн Багери, съавтор на изследването от Caltech и бивш член на екипа на InSight.

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Разкриването на температурната разлика може да даде нови улици за това как се е развила планетата и как се е оформил нейният ландшафт по време на периодите, когато на повърхността вероятно е имало течна вода.

Учените все още не знаят със сигурност какво е причинило топлинната аномалия, но разглеждат няколко хипотези:

Гигантски сблъсък, който е освободил голямо количество топлина в северната част.

Спонтанна конвекция, възникнала някога в южната марсианска мантия.

Плътни геоложки структури на юг, които са задържали топлината и са попречили на ефективното ѝ охлаждане.

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Източник: sciencedaily    
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