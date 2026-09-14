НСТС обсъжда линията на бедност за 2027 г. и промени в Кодекса на труда

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П редложеният от правителството нов размер на линията на бедност за 2027 г. е 443 евро. Той ще бъде обсъден днес от социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Линията на бедност може да стане 443 евро от 2027 г.

Линията на бедност се актуализира ежегодно на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живот. Предложеният размер за следващата година е с 13,4% по-висок спрямо тазгодишния, което представлява увеличение с над 52 евро.

Какво зависи от линията на бедност

От размера на линията на бедност зависят месечните помощи за близо 800 000 души с трайни увреждания. Те са обвързани с прага според степента на неработоспособност.

От 1 януари най-ниската стойност на тези помощи ще бъде 31 евро, а най-високата - 252 евро.

Линията на бедност е сред критериите и за достъпа до други социални помощи, включително средствата за реинтеграция на деца и за приемни семейства.

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че с доходи под линията на бедност е всеки пети българин - 1,369 милиона души, предава БНР.

Промени в Кодекса на труда

На заседанието си днес НСТС ще обсъди и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда.

Предложенията на ГЕРБ-СДС предвиждат засилване на закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещи на срочни трудови договори.

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

От „Демократична България“ предлагат промяна, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да бъде заменен с предварително уведомяване на Инспекцията по труда.