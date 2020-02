Най-странните и абсурдни конспиративни теории

К онспиративните теории са навсякъде около нас. Едни вярват, че човешки крак никога не е стъпвал на Луната, други смятат, че човечеството е управлявано от някаква загадъчна организация, а трети са убедени, че извънземни непрекъснато посещават Земята. Някои от въпросните теории са абсолютно налудничави, докато други звучат относително логично, въпреки липсата на конкретни доказателства. Следващите редове са посветени на едни от най-странните конспиративни теории, които разпалват въображението на хиляди хора по цял свят.

Съществува лекарство против рак, но големите фармацевтични компании го крият

Това е една от най-популярните конспиративни теории. Според нейните поддръжници, големите фармацевтични компании са създали лекарство против рак, но го крият от широката общественост. Причината е чисто финансова. Ако подобно лекарство бъде пуснато на пазара, то би обезсмислило всички скъпоструващи лечения, от които въпросните компании в момента печелят огромни суми. Изглежда логично, нали? Истината е, че за да съществува подобна конспирация, в нея трябва да са замесени хиляди, ако не и милиони хора. Шансът нито един от тях да не разкрие тази огромна тайна на практика е нулев. Някои експерти също така отбелязват, че приходите от подобно лекарство вероятно биха били значителни и фармацевтичните компании няма да понесат никакви загуби.

Холокостът е измама

Тази конспиративна теория поставя под съмнение избиването на 6 млн. евреи от нацисткия режим по време на Втората световна война. Едни смятат, че това въобще не се е случило, а други са на мнение, че броят на жертвите е силно преувеличен. Фактът, че тази теория е особено популярна сред хората с крайнодесни политически пристрастия не е особено изненадващ. Въпреки наличието на неопровержими доказателства за извършените от нацистите зверства, сред които са огромно количество снимки, видео материали и свидетелски разкази, привържениците на теорията продължават да твърдят, че Холокостът всъщност е мащабна измама, зад която стоят влиятелни и богати евреи. Опитите на някои хора да изопачат историческите факти около една от най-големите трагедии на нашето време показват колко прав е бил гениалният Алберт Айнщайн, изричайки думите: „Само две неща са безкрайни – Вселената и човешката глупост. За първото не съм сигурен“.

СПИН е дело на ЦРУ

Откакто първите случаи на СПИН са регистрирани в САЩ през 1981 г., произходът на болестта е обект на всевъзможни теории. Една от тях е особено впечатляваща: според нея, вирусът е създаден от ЦРУ по заповед на американския президент Ричард Никсън. Целта била да се намали броят на хомосексуалистите и чернокожите, живеещи в САЩ. Какви са корените на тази абсурдна теория? Има сериозни доказателства, че въпросният слух е пуснат от КГБ (в рамките на кампания за дезинформация по време на Студената война) с идеята да се дискредитират американските власти. Днес, повечето учени са единодушни, че опасната болест за пръв път е предадена от маймуна на човек някъде в Конго през 30-те години на миналия век.

Април е месец за жертвоприношения

В основата на тази теория стои един странен факт – много трагедии се случват през април. Списъкът е наистина дълъг и включва събития като убийството на американския президент Ейбрахам Линкълн, потъването на кораба „Титаник“, аварията в Чернобил, атентатите в Оклахома сити (1995 г.) и Бостън (2013г.), както и миналогодишния пожар в катедралата „Нотр Дам“ в Париж. Някои виждат в това зловещ заговор. Според тях, световните правителства стоят зад тези трагедии. Отнемайки живота на много хора, те почитат древното божество Баал. Някои историци пък наливат масло в огъня, отбелязвайки, че в редица култури април е месец, в който се извършват жертвоприношения. Зловещо, нали?

Луната не съществува

Според тази теория в продължение на векове човечеството е заблуждавано, че Луната съществува, докато всъщност тя е само холограма. Едва ли е необходимо да се отбелязва, че следователно и всички кацания на нашия естествен спътник са фалшифицирани. Големият въпрос е защо подобна конспирация би съществувала? А още по-сложен е въпросът защо има хора, които вярват в тази налудничава теория?

Most insane conspiracy theory I've heard in a while: FINLAND DOES NOT EXIST. Japanese & Russians allegedly made it up to disguise whaling/overfishing.



It started with a kid's parents telling him for fun, then spread because internetz. Parents, be careful with your tall tales... pic.twitter.com/wfFs34cLbN