Изследователска програма или климатично оръжие – какво представлява HAARP?

К лиматичните промени са едно от най-сериозните предизвикателства, пред които човечеството някога се е изправяло.

Учените предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки, през следващите години природните бедствия ще стават все по-опасни и продължителни.

A destructive storm is rising from warm waters. Again. There are many reasons why America's major hurricane problems are getting worse, including socioeconomic, meteorological and climate change issues. https://t.co/keUU0fnE5E — The Associated Press (@AP) August 26, 2020

Някои привърженици на конспиративните теории обаче смятат, че истинската причина за немалка част от най-мощните стихии е друга. Според тях американската армия използва климатично оръжие, наречено HAARP, което може да влияе на времето и да предизвиква различни бедствия.

Какво представлява HAARP?

HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program – Програма за високочестотни активни изследвания на полярното сияние) е американска програма, занимаваща се с изследването на йоносферата. Тя разполага с голяма научна база, намираща се в Гакона, Аляска. Именно тази изследователска станция стои в основата на редица конспиративни теории.

Самата програма стартира през 1993 г. По това време голяма част от нейното финансиране идва от американските военновъздушни и военноморски сили, както и от Държавната агенция за отбранителни научноизследователски проекти. През 2014 г. става ясно, че програмата ще бъде прекратена до края на годината. Впоследствие собствеността на съоръженията и оборудването е прехвърлена на Университета във Феърбанкс, Аляска.

Станцията на HAARP представлява матрица от десетки кръстообразни радиоантени. Сензорите на практика работят без прекъсване и следят състоянието на йоносферата. Любопитна подробност за HAARP е, че през 80-те години на миналия век програмата първоначално била проектирана с изцяло военна цел – да се прихващат съобщения, изпращани от съветски подводници. Това обаче станало ненужно след разпадането на СССР. В резултат било взето решение, че станцията ще се използва основно за извършването на научни изследвания.

The HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) array in Anchorage, Alaska.



This high-power HF phased array was composed of 180 directional antennas supplying 3.6 megawatts of RF power, built on 33 acres and able to temporarily energize areas of the ionosphere#HAARP pic.twitter.com/mvSKvKvlxh — RossRadio (@cqcqcqdx) February 6, 2021

Най-известният уред, с който разполага HAARP, е т. нар. IRI (Ionospheric Research Instrument – Инструмент за изследване на йоносферата). Той представлява мощен радиопредавател, който работи в диапазона на високите честоти. Използва се за временно възбуждане на малки части от йоносферата. Една от целите на уреда е да се изследват възможностите за създаване на технологии за наблюдение и комуникации, които да използват тази част от атмосферата. Освен това с помощта на други инструменти, сред които високочестотни и свръхвисокочестотни радари и магнитометри, се анализират процесите, които протичат във възбудената зона.

Изследвания на йоносферата

Какво всъщност представлява йоносферата? Това е горният слой на земната атмосфера, който е съставен от електрически заредени частици, йонизирани от слънчевата радиация. Това се случва, след като електроните в обвивката на даден атом са получили достатъчно голямо количество енергия, за да се отделят от тях. По този начин ядрата се превръщат в положително заредени йони.

Определението, което учените дават на йоносферата още през 1950 г., гласи, че това е „онази част от атмосферата, където йоните и електроните се срещат в количества, достатъчни да повлияят на разпространението на радиовълните“.

Според редица конспиративни теории дейността на HAARP може да има апокалиптични последици, но в действителност експериментите, извършвани в йоносферата, не са опасни. Смущенията, предизвикани от изследователската станция, са хиляди пъти по-слаби от тези, причинени от явления като слънчевите изригвания.

Investigators want to form a greater understanding of the ionosphere, a layer of the atmosphere beyond about 75km above Earth's surface https://t.co/iLJ3Vo9p3O — The Economist (@TheEconomist) June 13, 2020

Истината е, че въпросните смущения няма как да имат какъвто и да е ефект върху климата, защото не влияят нито на тропосферата (най-ниската част от атмосферата, в която протичат повечето климатични процеси), нито на стратосферата (намира се над тропосферата, като част от нея е озоновият слой).

Урагани, земетресения и мозъчен контрол

Според една от най-известните конспиративни теории, свързани с HAARP, базата в Аляска може да предизвиква урагани по цял свят. 2005 г. се оказва повратна, тъй като тогава три мощни стихии връхлитат САЩ – Катрина, Рита и Уилма.

През същата година HAARP получава най-голямото финансиране в своята история в размер на близо 50 млн. долара. За привържениците на тази конспиративна теория, това не е случайно съвпадение, а доказателство, че и трите урагана са предизвикани от HAARP.

„Това са абсолютни глупости“, отбелязва на свой ред професор Умран Инан от Станфордския университет и добавя: „Въпреки че уредите, с които разполага HAARP, действително са много мощни, те не могат да влияят на времето, а и изглеждат незначителни, когато ги сравним със силата на една светкавица, например.“

Други са на мнение, че базата може да предизвиква земетресения – като това, разтърсило Хаити през 2010 г. или трусът в Япония през март 2011 г., довел до аварията в АЕЦ „Фукушима-1“. Според привържениците на тази теория, американската армия редовно използва оръжието и го насочва срещу различни държави.

Едва ли е необходимо да се обяснява защо подобно твърдение е, меко казано, налудничаво. Колкото и да е да е силен даден радиопредавател, той просто няма как да повлияе дори и малко на огромните тектонски плочи, движещи се под повърхността на нашата планета.

Трета популярна конспиративна теория за HAARP гласи, че програмата е средство за контролирането на умовете на милиони американци. Всъщност подобни твърдения има за какво ли не – от ваксините срещу COVID-19 до 5G технологиите. Повече от ясно е, че те нямат нищо общо с истината, но това не пречи да бъдат споделяни стотици и дори хиляди пъти в социалните мрежи.

Фактът, че HAARP често се оказва в центъра на всевъзможни конспиративни теории, не е особено изненадващ. Достъпът до базата е ограничен, което неизбежно разпалва въображението на много хора и поражда съмнения, че там се извършва някаква опасна и строго секретна дейност.

