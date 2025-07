Мистерията на Стоунхендж може да бъде разгадана, ново проучване предлага отговори на 5000-годишни въпроси

Н ово проучване разкри, че доказателства, открити в праисторическа структура, биха могли да бъдат част от ключа към разгадаването на вековната мистерия около Стоунхендж, съобщи New York Post.

(Във видеото: Протестиращи природозащитници напръскаха с боя "Стоунхендж")

Изследователи от Университета в Абъристуит установиха, че неолитни общности са отговорни за преместването на така наречения „камък на Нюол“ на Солсбъриската равнина в графство Уилтшър. Това става ясно от проучване, публикувано в списанието Journal of Archaeological Science.

Според проучване, публикувано през юни, камъкът с размерите на футболна топка е открит по време на ранни разкопки в Стоунхендж през 1924 г. от полковник Уилям Хоули.

Откритието разрешава дългогодишен научен спор относно това дали движението на ледниците или човешкият транспорт преди 5000 години са допринесли за наличието на камъните на праисторическия паметник.

„Няма доказателства в подкрепа на твърдението, че това е ледников ерратичен блок (преместен от ледник),“ се посочва в проучването.

Професор Ричард Бевинс и екипът му сравнили камъка на Нюол с скалите при Крейг Рос-и-Фелин - скален масив в северната част на планините Пресели в Уелс, разположен на повече от 200 километра разстояние.

Изследването им разкрило, че химичният анализ показва идентични количества торий и цирконий както в геологията на Крейг Рос-и-Фелин, така и в камъка на Нюол и в други фрагменти, открити при Стоунхендж.

Учените отбелязват още, че камъкът на Нюол е съставен от фолиран риолит, а повърхността му е богата на калциев карбонат - факт, който допълнително подкрепя хипотезата, че е бил преместен от хора. Ако ледник го бе донесъл, подобни парчета биха били разпръснати из цялата околност на Стоунхендж.

