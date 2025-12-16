Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Баща и син, за които се твърди, че стоят зад нападението на плажа Бонди в Австралия, вероятно са били вдъхновени от „Ислямска държава“, заяви австралийският министър-председател, след като полицията потвърди, че разследва защо двамата са пътували до Филипините миналия месец.

Комисарят на полицията на Нов Южен Уелс Мал Ланиън заяви във вторник, че според разследването Навийд Акрам (24 г.) и неговият 50-годишен баща Саджид наскоро са пътували до Филипините.

Ланиън също така посочи, че в автомобил, регистриран на името на Навийд и паркиран на мястото на стрелбата в неделя, са били открити самоделни взривни устройства и две ръчно направени знамена на „Ислямска държава“.

„Причините, поради които са отишли до Филипините, целта на това пътуване и къде точно са били там, в момента са обект на разследване“, каза Ланиън, цитиран от английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе заяви пред репортери, че „изглежда има доказателства, че това е било (предполагаемо) вдъхновено от терористична организация – от „Ислямска държава“.

Според разследващите двамата са убили 15 души, а още 25 са били в болница към вторник, след нападението на плаж в Сидни. Навийд е бил арестуван на мястото на инцидента и откаран в болница в Сидни с критични наранявания. Баща му е бил застрелян смъртоносно от полицията.

Ланиън коригира информация, че Саджид е получил лиценз за оръжие преди десетилетие, като уточни, че лицензът му е бил издаден едва през 2023 г.

Навийд, който е работил като зидар, е попаднал във фокуса на Австралийската организация за разузнаване и сигурност (ASIO) през октомври 2019 г., каза Албанезе в понеделник. Той е бил наблюдаван в продължение на шест месеца заради предполагаемите си връзки с други лица, като ABC съобщава, че контратерористичното разследване е било свързано с клетка на „Ислямска държава“.