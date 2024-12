Това ли е била целта на Стоунхендж?

У чени с нова зашеметяваща теория за причината за построяването на Стоунхендж.

Стоунхендж може би е построен, за да обедини ранните жители на Великобритания - много преди да се появи кралство, сочи ново проучване.

Геоложкият анализ разкрива, че камъните са били донесени в равнината Солсбъри в Уилтшър от далечния север, запад и юг на острова преди близо 5000 години.

Според изследването, публикувано в списание Archaeology International, усилието да бъдат пренесени на стотици километри само с примитивни инструменти трябва да означава, че те са имали обединяваща цел.

Професор Майк Паркър Пиърсън, водещ изследовател и археолог в Университетския колеж в Лондон, казва: „Фактът, че всички камъни произхождат от отдалечени региони, което го прави уникален сред над 900-те каменни кръга във Великобритания, предполага, че Стоунхендж може да е имал политическа и религиозна цел - като паметник на обединението на британските народи, отбелязващ вечните им връзки с техните предци и Космоса.“

Неотдавнашните изследвания на шесттонния олтарен камък, който се намира в кръга, дадоха нов поглед върху мистериозния паметник.

Екип от университета в Аберистуит показа, че той произхожда от североизточна Шотландия, а не от западен Уелс, както се смяташе досега.

