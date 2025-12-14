4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

И ма няколко изненадващи причини, поради които нивата на холестерола могат да се повишат.

Кардиологът д-р Екатерина Леонидовна Майборода разказва кога показателите се завишават.

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество. Той е по същество градивен елемент, произвеждан предимно в черния дроб и приеман чрез храната.

Нормалният холестерол:

  • е важен компонент на мембраните на всички клетки в тялото, като ги поддържа едновременно здрави и достатъчно гъвкави;
  • участва в синтеза на хормони, жлъчни киселини и витамин D.

Стрес

Хроничният стрес може да повлияе негативно на липидния профил и да допринесе за повишаване на нивата на холестерола, особено на „лошия“ холестерол.

Кортизолът – хормонът на стреса – стимулира разграждането на мазнините, което води до освобождаване на свободни мастни киселини и триглицериди в кръвния поток. В отговор черният дроб започва да произвежда увеличени количества липопротеини с много ниска плътност (VLDL), които ги транспортират. След това тези VLDL се превръщат в липопротеини с ниска плътност (LDL) – „лошият“ холестерол, който се натрупва в кръвоносните съдове.

Щитовидна жлеза

Тироидните хормони влияят върху начина, по който тялото обработва мазнините и холестерола. Те регулират колко активно черният дроб синтезира и разгражда липидите. Когато функцията на щитовидната жлеза намалява, този механизъм се нарушава — черният дроб става по-малко способен да използва холестерола и нивата му в кръвта се повишават. Особено се увеличава „лошият“ холестерол, който е свързан с по-висок риск от атеросклероза.

Затова хората с хипотиреоидизъм често имат повишени липиди в кръвта, а проследяването на нивата на тироидните хормони е важна част от превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

Дълги периоди на неподвижност

Изследвания показват, че продължителното физическо бездействие влошава липидния профил. Хората, които стоят седнали за дълги периоди, имат понижени нива на „добрия“ холестерол и намалена способност да отстраняват излишния холестерол от тъканите. Възможно е да се повишат и нивата на протеини, които преразпределят холестерола.

Това създава условия за образуване и нарастване на плака в кръвоносните съдове, увеличавайки риска от сърдечно-съдови заболявания — дори когато човек е физически активен от време на време.

Резултатите от проучване, публикувано в списанието „Lipids in Health and Disease“, показват, че прекарването на много време пред екрана може допълнително да влоши липидните показатели, особено при хора с нормално тегло.

Генетика

Високите нива на холестерол при млади хора, които водят здравословен начин на живот, често се дължат на наследствен фактор, наречен фамилна хиперхолестеролемия. При това състояние определени гени са дефектни и пречат на черния дроб да отстранява правилно липопротеините с ниска плътност от кръвта.

Рецепторите в чернодробните клетки, които би трябвало да улавят холестерола и да го извеждат от тялото, функционират слабо или изобщо не работят. Така холестеролът остава в кръвта и се натрупва по стените на кръвоносните съдове.

Поради това, ако тестовете покажат много високи стойности, лекарите задължително назначават медикаменти, най-често статини. В тези случаи правилното хранене и упражненията сами по себе си не могат да понижат холестерола до безопасни нива.

Ключът: високият холестерол не е само въпрос на диета

Повишените нива на холестерол могат да бъдат причинени от повече фактори, отколкото диетата и наднорменото тегло. Липидният профил се влияе значително и от вътрешните механизми на организма.

Хроничният стрес повишава нивата на кортизола, което усилва освобождаването на мастни киселини и стимулира синтеза на липопротеини с ниска плътност. Дисфункцията на щитовидната жлеза забавя обработката на мазнините от черния дроб и води до повишен холестерол. Продължителният заседнал начин на живот намалява „добрия“ холестерол и нарушава способността на организма да елиминира излишъка. Генетиката също оказва съществено влияние — при фамилна хиперхолестеролемия черният дроб не може ефективно да отстранява „лошия“ холестерол, което води до високи стойности още от ранна възраст и изисква медикаментозно лечение.

Източник: rambler.ru    
Висок холестерол Причини за холестерол Стрес Щитовидна жлеза Физическо бездействие Генетика Фамилна хиперхолестеролемия Липиден профил Лош холестерол Сърдечно съдови заболявания
