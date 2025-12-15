"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

О т „Възраждане“ са готови да управляват в следващия парламент с евентуален политически проект на президента Румен Радев, каза пред журналисти в Монтана заместник-председателят на партията Петър Петров.

"Възраждане" пред Радев: Задължителни са предсрочни парламентарни избори

„Да, ние сме готови да управляваме в коалиция с президента Румен Радев след изборите, ако българските избиратели ни отредят подобни позиции. Все пак да уточним, всичко зависи от вота на българския избирател. Да, ние нямаме против и нямаме проблем да работим с един евентуален политически проект на президента Румен Радев, ако такъв бъде учреден и ако участва на изборите с всички условности“, заяви Петър Петров.

"Възраждане" пред Радев: Никога не сме заявявали, че ще бъдем опозиция

От политическа партия „Възраждане“ ще отидат на консултации с президента утре, но няма да участват в създаването на правителство в настоящото 51-во Народно събрание. Те настояват за нови предсрочни парламентарни избори, които да покажат какви са актуалните нагласи на обществото, каза още Петров. Той посочи, че „българските граждани трябва масово да гласуват на очертаващите се предсрочни нови парламентарни избори, тъй като високата избирателна активност и масовото гласуване олекотяват и обезценяват купения и зависимия вот, който е в ползва на ГЕРБ и ДПС, особено тук в нашата област, където масово се купуват гласове за двете партии“, добави той.

"Възраждане": Единственото правителство, което ще подкрепим, е с наш мандат

Заместник-председателят на партията Петър Петров обясни още, че от парламентарната група на „Възраждане“ в петък са внесли два акта в Народното събрание за проект на решение, с което да се задължи Министерският съвет да поиска отсрочка за въвеждане на еврото, поради изключително лошата ситуация с липсата, както на приет бюджет за 2026 година, така и поради липсата на редовно правителство при въвеждане на еврото и еврото да бъде прието от 1 януари 2027 година.