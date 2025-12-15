Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

У краински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

* Видеото е архивно!

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".

Ukraine just blew up a fucking russian submarine 🤯🤯🤯



In russia... pic.twitter.com/PFY5ieeqWt — Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) December 15, 2025

"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.

В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.

Ukraine Destroys Kilo-Class Submarine at Novorossiysk Using UNDERWATER Marine Drone. Courtesy Suchomimus@ https://t.co/73k052cScy pic.twitter.com/VBv38hdEVR — Dave Holguin (@DVDHolguin) December 15, 2025

"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.

Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.