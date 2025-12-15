Свят

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило"

15 декември 2025, 19:06
Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени
Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока
Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин
Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му
Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души

Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души
Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия
Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела

Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела
Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

У краински подводни дронове "Съб сий бейби" (Sub Sea Baby) за първи път в историята поразиха руска подводница по проект 636.3 "Варшавянка" при операция на пристанището в Новоросийск, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

* Видеото е архивно!

Подводният дрон "Маричка": Тайното оръжие на Украйна (ВИДЕО)

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило".

"На борда на подводницата имаше четири пускови устройства за крилати ракети "Калибър", които врагът използва за удари по украинска територия", пише в изявлението на СБУ.

В операцията участваха 13-та главна дирекция за военно контраразузнаване на СБУ и украинския военноморски флот.

"Цената на подводница от клас "Варшавянка" е около 400 млн. долара. Предвид настоящите международни санкции строителството на подобна подводница може да струва до 500 млн. долара. Този клас подводници е известен още като "Черна дупка" поради способността на корпуса му да абсорбира звука и да остава до голяма степен незабележима", пише СБУ.

Украйна: Ударихме С-400 и руска подводница в Крим

Украинската разузнавателна служба отбелязва, че руските военноморски сили са били принудени да разположат подводницата на пристанището в Новоросийск поради успешните операции с надводни дронове "Сий бейби", които прогониха руските кораби и подводници от Севастополския залив.

Източник: БТА, Николай Велев    
Украински подводни дронове Съб сий бейби Руска подводница Варшавянка Новоросийск СБУ Крилати ракети Калибър Поразяване на подводница Украински военноморски флот Черна дупка
Последвайте ни

По темата

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

pariteni.bg
Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 26 минути

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

<p>Мецола обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Кючюк</p>

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 34 минути

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

Свят Преди 3 часа

Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

Свят Преди 3 часа

Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

България Преди 3 часа

Ако еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват БНБ да не унищожава левовите наличности

<p>&ldquo;Живея с четири поколения родственици&ldquo;: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей&nbsp;</p>

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

България Преди 4 часа

Блажко Стоилов Георгиев е роден на 13 декември 1925 г. в близкото до Свищов село Татари

<p>Важно за потребителите!&nbsp;Край на безмитните пратки под 150 евро в ЕС</p>

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

България Преди 4 часа

Отпада безмитният внос на стоки до 150 евро

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Любопитно Преди 4 часа

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо“, коментира политически източник от Канада

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

България Преди 4 часа

Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

Любопитно Преди 4 часа

„Игри на волята“ и „Пееш или лъжеш“ водеха с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

<p>Зеленски ще посети Хага, ето кога</p>

Зеленски ще посети Хага

Свят Преди 4 часа

Нидерландия е домакин на конференция на Съвета на Европа

<p>Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)</p>

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Технологии Преди 4 часа

Абсолютно всичко в този автомобил е ново, но една от най-впечатляващите му характеристики (освен суперкомпютъра MB-OS и двата изкуствени интелекта на Microsoft и Google) е платформата, създадена с мисъл за електромобили, но побираща без компромиси и ДВГ

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

Любопитно Преди 4 часа

Не я бях виждал на живо, откакто беше на около 15 години – до неотдавна, когато се събрахме на партито за 30-ия рожден ден на брат ми

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Свят Преди 4 часа

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА

<p>Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в ЕП</p>

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

България Преди 5 часа

Евродепутатът заяви, че ще съдейства изцяло на институциите и подчерта, че няма какво да крие

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Микроизневерите – флирт или предателство?

Edna.bg

Можем ли да си намерим гадже по Коледа?

Edna.bg

Станаха известни всички четвъртфиналисти за SESAME Купа на България

Gong.bg

Хелмут Марко за войната с Хорнер: Ако беше уволнен по-рано, Макс щеше да е шампион

Gong.bg

Освободиха двама от обвинените за смъртта на 8-годишно дете в Несебър

Nova.bg

След смъртта на Роб Райнер и съпругата му: Задържаха един от синовете на двойката

Nova.bg