Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Г лавният преговарящ на Украйна Рустем Умеров обяви днес, че американските и украинските представители са постигнали реален напредък по време на втория тур на мирните преговори в Берлин, целящи да сложат край на войната с Русия, предаде Ройтерс.
Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025
„През последните два дни преговорите между Украйна и САЩ бяха конструктивни и продуктивни, като беше постигнат реален напредък“, написа в публикация в „Екс“ Умеров, който е секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.
Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък
„Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно, за да помогне на Украйна да намери път към трайно мирно споразумение“, добави той.