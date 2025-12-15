ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

О рганизацията на ООН за културата ЮНЕСКО предупреди днес, че през последните години свободата на изразяване в световен мащаб се е влошила значително, предаде ДПА.

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г., съобщи организацията.

Подобен рязък спад е наблюдаван преди само в изключителни времена, като например по време на Първата световна война, периода преди Втората световна война и в разгара на Студената война. Ситуацията се е влошила особено рязко от 2020 г. насам, отбелязва ЮНЕСКО.

.@UNESCO ’s flagship report on global trends in #FreedomOfExpression and #Journalism points to a historic 10% decline in freedom of expression globally between 2012 and 2024.



This trend is a consequence of the alarming rise in self-censorship by journalists and the attacks they… pic.twitter.com/HD6DiAr5aa — UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 15, 2025

Организацията посочва, че индексът е и силен индикатор за това как отслабва свободата на печата. Автоцензурата се е засилила драстично и се превръща в нова норма, докато медийните специалисти все повече избягват чувствителни теми като корупцията, екологичните престъпления и правата на човека, допълва тя.

Според ЮНЕСКО са се засилили и ограниченията върху медиите от страна на правителствата, например под формата на цифрово наблюдение. Освен това, законите за клевета, реч на омразата и дезинформация се използват все по-често, за да сплашат или заглушат представители на медиите.

Според организацията Западна Европа и Северна Америка остават регионите с най-добри резултати в световен мащаб, но и в тях има ограничения, особено по отношение на свободата на науката и свободата в културния сектор.

ЮНЕСКО отбелязва, че случващото се отразява по-широки социални тенденции. Според организацията парламентите и съдебната система са отслабени, поляризацията се е засилила, а общественото доверие в информацията е намаляло.

Организацията отбеляза и положителни развития, включително по отношение на международната разследваща журналистика и увеличаването на признатите обществени медии.