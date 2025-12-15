Свят

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

15 декември 2025, 19:40
Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк
Източник: БТА

П редседателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

Припомняме, че по-рано днес Кючюк написа в публикация в официалната си Facebook страница:

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че в рамките на пленарната седмица, ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет."

По думите му поводът е подаден сигнал, който според него цели да постави под съмнение името му, репутацията му и доверието, което през годините е получил както от гражданите, така и от институциите.

Евродепутатът заявява, че институциите са длъжни да извършват проверка при всеки подаден сигнал и подчертава, че ще съдейства напълно на всички компетентни органи за изясняване на фактите. Той посочва, че няма какво да крие и че има най-голям интерес истината да бъде установена ясно, открито и без интерпретации.

Илхан Кючюк подчертава, че не се крие зад парламентарния си имунитет, като отбелязва, че имунитетът в Европейския парламент не е лична привилегия, а гаранция за независимостта на институцията и за свободното изпълнение на мандата на евродепутатите. По думите му процедурата е установена и в рамките ѝ той ще съдейства изцяло, както е правил и досега.

Кючюк припомня, че през годините е устоявал на немалко атаки срещу него и е преминавал през тях с достойнство, работейки с увереност, откритост и чувство за отговорност. Той заявява, че винаги е отстоявал позициите си честно и публично и ще продължи да го прави, като подчертава, че за него интегритетът, откритостта и истината са принципи, които следва последователно.

Евродепутатът каза още, че ще продължи да работи със същата отдаденост, прозрачност и отговорност в услуга на всички граждани и в защита на демократичните ценности, в които вярва, като уточнява, че е избрал да информира лично и открито за ситуацията.

Роберта Мецола Европейски парламент Европейска прокуратура Илхан Кючюк сваляне на имунитет евродепутат парламентарен имунитет разследване сигнал почтеност
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
