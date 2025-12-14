България

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението – над 10 000

14 декември 2025, 07:16
Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии
Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет
След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?
Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер
Кои са най-търсените професии по региони и сектори

Кои са най-търсените професии по региони и сектори
Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33
Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна

Спряха движението за тирове през ГКПП „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна
Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

Проф. Кантарджиев алармира за сериозно увеличение на случаите на грип у нас

П очти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас. А над 4% от българите нямат достъп до зъболекар – това показват данните на Евростат. Освен финансови, причините са и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението – над десет хиляди, съобщи БНТ.

Задължително веднъж годишно Юлиян Иванов посещава зъболекар за профилактичен преглед, пломба или вадене на зъб. Това са трите лечебни дейности, които плаща Здравната каса. Денталното му състояние обаче изисква по-сериозни манипулации, съответно и сметката нараства значително.

„Здравната каса не поема импланти и това означава, че аз сам трябва да си платя. Повечето хора теглят заем, за да си направят импланти и хубави зъби. Все пак ние не сме като хората от чужбина, които идват в България на туризъм и посещават зъболекар, и на тях им е много изгодно. Но за нас, българите, все още не е така”, твърди Иванов.

„Едно време имаше в училищата прегледи, там да се хване…Сега няма контрол. Пред пенсия съм. Ужас – да не се налага да си слагам ченета. Дано на никого да не се налага да ходи на стоматолог. Ужасно скъпи са", допълни той.

Според д-р Борислав Петров – стоматолог и имплантолог опасенията на пациентите, че цените на стоматологичните услуги ще тръгнат нагоре заради въвеждането на еврото, са неоснователни. Завишението идва заради поскъпването на материалите, които се внасят от чужбина.

„Моята практика работи основно с материали от Япония и от Германия, като се наблюдава тенденция последните години цената им значително да се увеличава, което неминуемо рефлектира и върху цените. Но все пак се стремя да ги запазя сравнително достъпни за хората. Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4,20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева”, уточнява д-р Петров. 

Върху крайната цена на денталните услуги влияе и поскъпването на тока, водата, както и вдигането на наемите.

Източник: БНТ    
Поскъпване на стоматологични услуги Достъп до зъболекар Здравна каса Дентални импланти Цени на материали Стоматология в България Липса на кабинети Брой стоматолози Евростат данни Разходи за зъболечение
Последвайте ни

По темата

Какво време ни очаква в неделния ден

Какво време ни очаква в неделния ден

14 декември: Покоряването на Антарктида

14 декември: Покоряването на Антарктида

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

06.12.2025
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

06.12.2025

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 22 минути

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 23 минути

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 9 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 9 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 10 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 10 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 11 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 11 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 11 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 11 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

,

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 12 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 12 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Свят Преди 12 часа

Проучването подчерта колко обезпокоително може да бъде предстоящото предаване на документи за Тръмп, особено преди големия краен срок следващия петък

,

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Свят Преди 13 часа

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната

.

Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Любопитно Преди 13 часа

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 14 декември, неделя

Edna.bg

Домашни кокосови бонбони с бадем

Edna.bg

Локомотив Пловдив и Монтана с нов опит да се победят

Gong.bg

Добруджа приема Ботев Враца в интригуващ сблъсък за Sesame Купа на България

Gong.bg

Двама убити и осем души са в критично състояние след стрелба в американския университет „Браун“

Nova.bg

Румънският президент: Готови сме да отвърнем, ако Русия ни атакува

Nova.bg