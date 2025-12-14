Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Терзиев: Боклукът няма да е причината, поради която да си тръгна от "Московска" 33

П очти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас. А над 4% от българите нямат достъп до зъболекар – това показват данните на Евростат. Освен финансови, причините са и липсата на зъболекарски кабинети в малките населени места. Въпреки това, България е сред страните с най-много стоматолози на глава от населението – над десет хиляди, съобщи БНТ.

Задължително веднъж годишно Юлиян Иванов посещава зъболекар за профилактичен преглед, пломба или вадене на зъб. Това са трите лечебни дейности, които плаща Здравната каса. Денталното му състояние обаче изисква по-сериозни манипулации, съответно и сметката нараства значително.

„Здравната каса не поема импланти и това означава, че аз сам трябва да си платя. Повечето хора теглят заем, за да си направят импланти и хубави зъби. Все пак ние не сме като хората от чужбина, които идват в България на туризъм и посещават зъболекар, и на тях им е много изгодно. Но за нас, българите, все още не е така”, твърди Иванов.

„Едно време имаше в училищата прегледи, там да се хване…Сега няма контрол. Пред пенсия съм. Ужас – да не се налага да си слагам ченета. Дано на никого да не се налага да ходи на стоматолог. Ужасно скъпи са", допълни той.

Според д-р Борислав Петров – стоматолог и имплантолог опасенията на пациентите, че цените на стоматологичните услуги ще тръгнат нагоре заради въвеждането на еврото, са неоснователни. Завишението идва заради поскъпването на материалите, които се внасят от чужбина.

„Моята практика работи основно с материали от Япония и от Германия, като се наблюдава тенденция последните години цената им значително да се увеличава, което неминуемо рефлектира и върху цените. Но все пак се стремя да ги запазя сравнително достъпни за хората. Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4,20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева”, уточнява д-р Петров.

Върху крайната цена на денталните услуги влияе и поскъпването на тока, водата, както и вдигането на наемите.