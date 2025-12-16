България

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Българската православна църква почита паметта на свети пророк Агей и свети мъченик Марин Римски

16 декември 2025, 06:15
Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят
Източник: iStock/GettyImages

Н а 16 декември Българската православна църква почита паметта на свети пророк Агей и свети мъченик Марин Римски – двама светци, чиито живот и дело оставят дълбока следа във вярата и духовната история на християнството.

Свети пророк Агей е един от дванадесетте т.нар. малки пророци в Стария завет. Той живее през VI век пр. Хр., след завръщането на юдеите от вавилонския плен. В труден период на обезсърчение и духовен упадък Агей призовава народа да възстанови храма в Йерусалим, напомняйки, че благополучието идва чрез вярност към Бога. Неговите пророчества са кратки, но силни – насочени към покаяние, отговорност и надежда. Свети Агей се смята за пророк на обновлението и духовното възраждане.

На този ден се почита и свети мъченик Марин Римски, живял през първите векове на християнството. Той е пострадал заради твърдата си вяра в Христос по време на жестоките гонения срещу християните в Римската империя. Отказът му да се отрече от Христос и да принесе жертва на езическите богове води до мъченическата му смърт. Църквата го почита като пример за духовна сила, смелост и вярност до край.

Паметта на тези двама светци напомня за значението на вярата, постоянството и духовния избор. 16 декември е ден за размисъл, молитва и укрепване на християнските добродетели, както и за почит към онези, които със словото и живота си са свидетелствали за Божията истина.

В народните вярвания свети Агей е почитан като закрилник на чистите помисли и вдъхновител на добрите дела. Именно на този ден хората са се обръщали към него с молитви за сила да се разделят с вредни навици. Смятало се е, че дадено и спазено обещание на празника на светеца носи късмет и благополучие в дома през идната година. Обратното – нарушаването на думата – според поверието води до неприятности и неочаквани загуби.

По този ден се гадае и какво ще бъде времето и реколтата. Според старите знаци времето на 16 декември показва какъв ще бъде месец април. Сланата се е тълкувала като знак за студ до Богоявление, а появата ѝ по стъклата – като предупреждение, че студовете ще се задържат. Ако денят е мразовит, вярвало се е, че и зимата ще бъде сурова. Ветровито време и натрупан сняг до оградите пък се приемали като лоша поличба за бъдещата реколта.

С празника са свързани и редица забрани:

  • Не бива да се гледате дълго в огледалото, тъй като това може да донесе неприятности
  • Не се препоръчва носенето на червени дрехи, както и да се вслушвате в съвети, идващи извън семейния кръг.
  • Мързелът е строго осъждан – смятало се е, че усърдната работа на 16 декември гарантира успешна година.
  • Не се организират шумни тържества, не се разговаря през прага, за да се избегнат кавги
  • Предаването на пари от ръка на ръка се избягва, защото се вярва, че може да донесе негативна енергия
16 декември свети пророк Агей свети мъченик Марин Римски православен празник народни поверия християнски добродетели гадаене за времето молитви за сила духовно възраждане забрани на празника
Последвайте ни
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Кога малките кученца отварят очите си

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 8 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 8 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

<p>В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите (ОБЗОР)</p>

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Свят Преди 9 часа

Евентуално фиаско при предоставянето на замразените руски активи на Украйна ще навреди на ЕС, каза Мерц

<p>ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния</p>

Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Свят Преди 10 часа

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Свят Преди 11 часа

Малкият Иван падна от 50 метра височина, возейки се на парасейлинг

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 11 часа

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

<p>Мецола обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Кючюк</p>

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 11 часа

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

<p>Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока</p>

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Свят Преди 11 часа

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Свят Преди 11 часа

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило"

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Свят Преди 12 часа

В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен

<p>&quot;Възраждане&quot; с готовност за коалиция с евентуален политически проект на Радев</p>

"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

България Преди 12 часа

От "Възраждане" Настояват за отлагане на еврото

<p>Умеров: Реален напредък в преговорите между Украйна и САЩ</p>

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Свят Преди 12 часа

"Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно", каза той

<p>Съдът&nbsp;в Сливен&nbsp;осъди две лекарки за смъртта на дете</p>

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

България Преди 13 часа

Съдът им наложи по шест месеца условно с тригодишен изпитателен срок, присъдата може да се обжалва

<p>Синът на Роб Райнър е в ареста</p>

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Свят Преди 13 часа

32-годишният е бил арестуван в неделя

<p>Сватбена игра прерасна в масово сбиване, пострадали са 30 души</p>

Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души

Свят Преди 13 часа

Спорът избухнал по време на сватбена традиция, позната като "хвърляне на вратовръзката"

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Свят Преди 13 часа

Европейските лидери се стремят да изпратят сигнал до президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа продължава да подкрепя Киев

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Сладки от обикновени бисквити

Edna.bg

Микроизневерите – флирт или предателство?

Edna.bg

Флорентино Перес: Как е възможно да ни молят просто да забравим най-големия скандал в историята на футбола?

Gong.bg

Станаха известни всички четвъртфиналисти за SESAME Купа на България

Gong.bg

Празничното хранене под лупа: Какво се случва с тялото ни и как да му помогнем

Nova.bg

След оставката на кабинета "Желязков": Втори ден консултации при президента

Nova.bg