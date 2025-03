Датски Стоунхендж? Археолози откриха 4000-годишен кръг, свързан с мистерията

Д атски археолози са открили кръг от дървени колове на възраст 4000 години, който според тях може да е свързан със световноизвестния британски Стоунхендж.

45-те дървени елемента от неолитната епоха, разположени в кръг с диаметър около 30 метра, са открити по време на работа в жилищен комплекс в северозападния град Аарс. Разстоянието между фрагментите е около два метра.

„Това е находка, която се случва веднъж в живота“, казва Сидсел Валин, консерватор в градския музей Vesthimmerland, в имейл до АФП.

Кръгът „показва силна връзка с британския свят на хенге“, добавя тя.

Смята се, че двата каменни кръга в Стоунхендж в Южна Англия са издигнати между 3100 и 1600 г. пр. Хр.

Сега датските археолози се опитват да установят дали на мястото в Аарс има вътрешен кръг.

Валин каза, че на датския остров Борнхолм са открити няколко дървени кръга, смятани за част от поклонението на слънцето.

Archaeologists in Denmark have discovered the remains of a large timber circle that may be contemporaneous with England's Woodhenge and Stonehenge. https://t.co/nAl9CQ1hGw