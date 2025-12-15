Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Д женифър Лопес положи всички усилия, за да отбележи важен етап от живота на майка си Гуадалупе Родригес, като организира екстравагантно честване на 80-ия ѝ рожден ден в Лас Вегас, заобиколена от най-близките си хора, съобщава HOLA!

(Във видеото: Ирония на съдбата: Разводът сближи отново Джей Ло и най-добрата ѝ приятелка)

56-годишната Лопес публикува в Instagram снимки и видеоклипове от празничната вечер в петък.

Тържеството се състоя в емблематичния хотел Bellagio на Лас Вегас Стрип и събра на едно място рядко вижданите сестри на Лопес – Лесли и Линда, както и 17-годишните ѝ близнаци Макс и Еме. На една от снимките певицата позира заедно с двете си сестри, и двете облечени в елегантни черни тоалети. Самата Лопес се открояваше с бяла рокля с оголени рамене и фино накъдрени детайли, а косата ѝ беше оформена на меки вълни, падащи под раменете.

Визията беше завършена с висящи обеци и перлена гривна Chanel, носена на дясната ѝ китка.

Звездата е израснала в квартал Бронкс в Ню Йорк заедно със сестрите си и неведнъж е говорила открито за детството си. В интервю за Entertainment Tonight през 2020 г. Лопес разказва за ранните години на майка си като родител.

„Тя беше млада майка“, каза актрисата за Родригес. „Омъжи се на 20. Роди сестра ми, когато беше на 21.“ „Всички израснахме заедно. Честно казано, беше като да имаш тийнейджър за майка“, добави Лопес – средното дете в семейството.

Лесли поема професионалния си път като учителка по музика, докато Линда по-късно се реализира като журналистка и става носителка на награда „Еми“.

По време на празненствата Лопес беше заснета и в клуба The Mayfair Supperclub, където прекарва време с майка си, а приятели и роднини се събират, за да отпразнуват юбилея.

Друг емоционален момент показва как Родригес е изненадана с триетажна торта, покрита със синя глазура и украсена с блестящо розово „80“ отпред. Върху тортата беше поставена фигурка на танцьорка, вписваща се в типичната за Лас Вегас тематика, докато развълнуваната рожденичка прикриваше лицето си от радост. Лопес си направи и селфи с майка си, която сияеше в черна рокля със сребристи, блестящи акценти около раменете.

По-късно вечерта Лопес смени тоалета си, за да се качи на сцената и да изпее песен в чест на майка си. Тя се появи в блестяща златна рокля, подчертана в талията, съчетана с обувки на висок ток с презрамки и отворени пръсти.

Jennifer Lopez with her family at her mom’s 80th birthday party. pic.twitter.com/bo8qL4UcHf — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 12, 2025

Дансингът също отдаде почит на юбилея, като с розови букви беше изписано „Lupe 80“, докато танцьорки се изявяваха на сцената. В един момент Родригес беше видяна да танцува заедно с изпълнителките, преди към тях да се присъединят и други гости. Близнаците на Лопес – които тя има от бившия си съпруг Марк Антъни – също произнесоха трогателни речи в чест на баба си през вечерта.

Партито продължи с танци, смях и много емоции, като моменти от празника бяха споделени в кратки видеоклипове в Instagram.

Лопес позира и за снимки с други гости, а по-късно излезе на покрива, за да се наслади на чистия въздух. Към нея се присъединиха майка ѝ и още няколко близки, всички усмихнати и развеселени по време на този спокоен и топъл момент заедно.