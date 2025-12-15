Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Ф едералното бюро за разследване (ФБР) предотврати заговор за няколко бомбени атентата, включително срещу агенти и превозни средства на имиграционните власти, в Лос Анджелис и Ориндж Каунти, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди, цитирана от Ройтерс.

"Фронтът за освобождение на Търтъл Айлънд" - крайнолява, пропалестинска, антиправителствена и антикапиталистическа група, е планирала серия от бомбени атаки срещу различни цели в Калифорния, започващи в полунощ на Нова година. Групата е възнамерявала да атакува агенти, както и автомобили на имиграционните власти", посочи Бонди в изявление.

UPDATE from the FBI press conference: More chilling details on the foiled far-left New Year's Eve bombing plot by the Turtle Island Liberation Front (TILF) extremists.



FBI LA Assistant Director Akil Davis confirmed:



• Four suspects arrested Friday near Twentynine Palms… pic.twitter.com/KZz8TX1OAT — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 15, 2025

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство, се посочва в съдебни документи от Окръжния съд в Централния окръг на Калифорния. Според документите, заговорът е предвиждал поставянето на взривни устройства на пет места, насочени срещу две американски компании в района на Лос Анджелис.

Четиримата обвиняеми, посочени в съдебната документация, са Одри Керъл, Закари Пейдж, Данте Гафийлд и Тина Лай.

ФБР спря атака на „Ислямска държава“ в САЩ

Според материалите по делото през ноември Одри Керъл е предоставила на поверителен източник ръчно написан документ от 8 страници, озаглавен "Операция: Миднайт сън", в който е бил описан план за извършване на бомбен атентат.

Впоследствие Керъл и Пейдж са привлекли другите двама обвиняеми, за да им съдействат при изпълнението на плана. Той е включвал "придобиване на материали за производство на бомби и пътуване до отдалечено място в пустинята Мохаве с цел конструиране и изпробване на взривни устройства на 12 декември", се посочва още в съдебните документи.