Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на втори век в Рим в семейството на заможни родители

15 декември 2025, 09:35
Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос
Н а 15 декември почитаме паметта на свещеномъченик Елевтерий и на майка му Антия.

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на втори век в Рим в семейството на заможни родители. Тогава императори били поквареният Комод и коварният Септимий Север, организирал гонения срещу християните. Останал сирак по баща, Елевтерий бил отгледан и възпитан в християнската вяра и нравственост от своята благочестива и добродетелна майка Антия. Самата Антия станала християнка, след като слушала проповедите на учениците на свети апостол Павел в Рим.

Елевтерий получил отлично образование и римският епископ Аникита, като оценил неговата начетеност, пламенна вяра и чист живот, го ръкоположил последователно за дякон, свещеник и епископ. Години наред Елевтерий усърдно работил за обучението на паството си, поддържал бедните и немощните с дела на милосърдие. Като епископ бил пратен в област Илирик, днешна Албания, със седалище в град Авлона.

Древните отци, когато говорят за бързото издигане на Елевтерий, посочват, че това е станало по волята на Бога поради рядката добродетелност и мъдрост на Елевтерий, с които той привличал езичниците към вярата в Спасителя Христос. Сладостта на речта му била придружена с мъдрост на мислите и убедителност на доводите. Всичко това карало тънещите в заблуда езичници да прегърнат християнската истина.

Когато Септимий Север започнал да преследва вярващите в Иисус Христос и научил за християнската дейност на Елевтерий, заповядал да го заловят. След много мъчения Елевтерий бил осъден на смърт и отведен от войниците на арената, за да бъде разкъсан от дивите животни. За всеобща изненада зверовете не го докоснали, затова бил обезглавен заедно с майка си Антия.

Заедно с тях били посечени с меч и двама от войниците, които по време на мъченията на Елевтерий повярвали в Иисус Христос и заявили пред всички, че са християни.

На днешната дата имен ден празнуват хората с имената Свобода, Елевтер и Елевтерия. Имената Елевтер и Елевтерия произлизат от гръцки и в превод на български означават "свобода".

 

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
имен ден празник 15 декември свещеномъченик Елевтерий Антия
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
