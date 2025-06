Хиляди посрещнаха изгрева на лятното слънцестоене при Стоунхендж

Х иляди хора се събраха при Стоунхендж, за да наблюдават изгрева на лятното слънцестоене, отбелязвайки най-дългия ден в годината, който съвпадна и с най-горещия ден досега за 2025 година, предаде Sky News .

През нощта присъстващите на събитието край древния монумент имаха топъл старт. В Солсбъри и Голям Лондон температурите достигнаха 18°C още в 5 часа сутринта, съобщи Метеорологичната служба на Обединеното кралство (Met Office).

Met Office потвърди, че "много места" в Англия и "една-две зони" в Уелс, включително Кардиф, са навлезли в гореща вълна още в петък.

Най-високите минимални температури през нощта са отчетени в Йовилтън, графство Съмърсет, и Кросби, графство Мърсисайд. И на двете места термометрите показали 19,7°C към 6:00 ч. в събота. В градове в Къмбрия и Ланкашър температурите също са били над 19°C.

През уикенда за всички райони на Англия е в сила предупреждение за опасност за здравето поради горещините.

Слънцестоенето е едно от редките събития в Стоунхендж, при които посетителите имат възможност да се приближат до каменния кръг, част от обект на световното културно наследство, изграден така, че да съвпада със слънчевите изгреви по време на слънцестоенето.

Смята се, че слънцестоенето се отбелязва при Стоунхендж от хиляди години.

През лятното слънцестоене слънцето изгрява зад т.нар. Камък на петата (Heel Stone), древния вход към каменния кръг, като лъчите му се насочват към центъра на монумента.

То се случва, когато единият от земните полюси достигне максимален наклон към Слънцето, което заема най-високото си положение в небето. Това осигурява най-дългия период на дневна светлина в годината и бележи края на пролетта.

Събитието се провежда на фона на предупреждения за разкъсани гръмотевични бури, които се очаква да преминат над Обединеното кралство при продължаващо горещо време в събота, като на места температурите може да достигнат 34°C.

Thousands gather in the mystical site of Stonehenge, in the south of England, to watch the sunrise on the summer solstice -- the longest day of year. pic.twitter.com/YhKn0F4Qdb