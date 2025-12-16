От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

П рез нощта ще бъде ясно и тихо и отново на много места в равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между -4 и 1 градус, в София – около -2 градуса.

Във вторник

преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 9 градуса. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините

ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра 4-5 градуса.

Над Черноморието

ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10-12 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 51 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 32 мин. и залязва в 14 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.

В сряда

ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще е мъгливо или с ниска облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла.

В четвъртък

ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10 и 15 градуса.