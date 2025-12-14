Любопитно

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

14 декември 2025, 10:36
Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос
Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях
Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут
Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те
Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория
Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма
COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан
Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ при Мон Дьо Михаела Маринова отваря вратата към най-дълбоките си истини – за силата и съмнението, за любовта и разочарованията, за сцената като свещено място и за цената на това да останеш автентичен в свят, пълен с маски.

В един от най-честните си разговори до момента тя говори за битките, които е водила, за раните, които е превърнала в сила, и за човека до себе си, който нарича своя дом. Маринова позволява на слушателите да надникнат зад прожекторите и показва не само гласа, който всички познаваме, но и жената, която се учи да прощава, да вярва и да остава вярна на себе си.

От X Factor до 10 години на сцена

Михаела Маринова заявява, че не се влияе от чуждите представи за себе си. „Вече не мисля за това какво си мислят хората“, казва тя, коментирайки спекулациите, че успехът ѝ се дължи на „връзки“ или на подкрепа от семейството.

По думите ѝ основата, с която е излязла на сцената на X Factor през 2015 г., е запазена и до днес. „Нищо не е изчезвало. Напротив – стабилността се е умножила.“

Певицата подчертава, че дисциплината е водещият фактор в развитието ѝ.

„Бих казала, че дисциплината ми е повече от гласа“, заявява тя и споделя спомен от детството си – надпис на бюрото ѝ: „1% талант, 99% труд. Забрави, че имаш този глас.“

За етикетите и съмнението

Маринова признава, че е била силно засегната от определението „добре пеещото момиче“, което дълго време е съпътствало името ѝ. „Отне ми време да покажа, че не съм просто много добре пеещо момиче“, казва тя.

По думите ѝ този етикет постепенно се е превърнал в нещо негативно, въпреки че вокалните умения са основно качество за всеки изпълнител.

Тя напомня, че още на 17 години е имала собствени песни и е писала музика, но въпреки това е чувала коментари от колеги: „Какъв артист е тя? Тя само пее.“ Днес отговорът ѝ би бил директен: „Ами да, аз пея.“

Маринова не крие, че е имала периоди на съмнение. „Имаше момент, в който лично аз самата не си вярвах и подлагах таланта си на съмнение“, казва тя. Сцената обаче остава мястото, където се чувства най-силна. „Това е моят дом, моят храм.“

Честността като принцип

Певицата заявява, че е научена да побеждава честно. „Ако има нещо, на което съм научена от майка ми и баща ми, то е да побеждавам с честност и когато си победен, да знаеш защо си победен“, казва тя.

Според нея битките в музикалната среда често се водят индиректно, а тя предпочита открития разговор.

По думите ѝ времето е дало своя отговор на хората, които са я подценявали. „Днес те вече ме гледат с уважение“, казва Маринова и допълва, че не е получила извинения, но и не ги очаква. „Времето се е извинило.“

Музиката като лична изповед

Маринова споделя, че личният ѝ живот е основното вдъхновение за песните ѝ. Пише сама текстовете си и разказва, че силна връзка има и с баба си по бащина линия, която е писала стихове. „Докато пиша музиката си, отварям нейните стихове, за да потърся вдъхновение“, казва тя. Фрази от тези текстове присъстват и в нейни песни, сред които „Вселена“.

За съвместния си проект с Тино тя разказва, че умишлено е ограничила вокалните си възможности. „Идеята беше да овладея този звяр и да покажа повече мелодия в гласа си“, казва Маринова.

За любовта и първия годеж

Певицата заявява, че силните мъже са рядкост, особено до жена с характер. „Срещнах човек, който застана до мен и каза: ‘Жена моя си’“, споделя тя. Маринова подчертава, че това е първият и единствен ѝ годеж.

Тя отрича слуховете за предишни годежи и обяснява решението партньорът ѝ да не бъде публично показван. „Той иска да ме пази“, казва певицата и допълва, че след публична връзка в миналото е осъзнала, че не всичко трябва да бъде споделяно.

Двамата са заедно от две години и вече живеят заедно. „Всичко ми се случва по най-естествения начин“, казва Михаела Маринова.

Какво предстои

Певицата отбелязва 10 години на сцена и подготвя четири големи концерта в ключови градове в страната, с финал в София. „Без лимити. Смело напред“, заявява тя.

Михаела Маринова Мон Дьо
Последвайте ни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 4 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 3 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 3 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 3 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 27 минути

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 59 минути

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 3 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 3 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 3 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 4 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

Какво време ни очаква в неделния ден

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 12 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 12 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 13 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 13 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 14 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 14 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 14 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 15 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 15 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Честит рожден ден на edna божествена жена: Теодора Духовникова

Edna.bg

Ето кои красиви имена имат празник днес...

Edna.bg

Пътят на Алехандро Пиедраита от бедност в Колумбия до ЦСКА

Gong.bg

Лятна трансферна цел на Левски прави фурор в Португалия

Gong.bg

Д-р Аспарух Илиев: Супергрипът идва по-рано, но ваксините остават ефективни

Nova.bg

Повдигнаха обвинения на четирима души, пренасяли 70 кг марихуана през ГКПП „Малко Търново”

Nova.bg