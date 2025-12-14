Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

В новия епизод на подкаста „Храмът на историите“ при Мон Дьо Михаела Маринова отваря вратата към най-дълбоките си истини – за силата и съмнението, за любовта и разочарованията, за сцената като свещено място и за цената на това да останеш автентичен в свят, пълен с маски.

В един от най-честните си разговори до момента тя говори за битките, които е водила, за раните, които е превърнала в сила, и за човека до себе си, който нарича своя дом. Маринова позволява на слушателите да надникнат зад прожекторите и показва не само гласа, който всички познаваме, но и жената, която се учи да прощава, да вярва и да остава вярна на себе си.

От X Factor до 10 години на сцена

Михаела Маринова заявява, че не се влияе от чуждите представи за себе си. „Вече не мисля за това какво си мислят хората“, казва тя, коментирайки спекулациите, че успехът ѝ се дължи на „връзки“ или на подкрепа от семейството.

По думите ѝ основата, с която е излязла на сцената на X Factor през 2015 г., е запазена и до днес. „Нищо не е изчезвало. Напротив – стабилността се е умножила.“

Певицата подчертава, че дисциплината е водещият фактор в развитието ѝ.

„Бих казала, че дисциплината ми е повече от гласа“, заявява тя и споделя спомен от детството си – надпис на бюрото ѝ: „1% талант, 99% труд. Забрави, че имаш този глас.“

За етикетите и съмнението

Маринова признава, че е била силно засегната от определението „добре пеещото момиче“, което дълго време е съпътствало името ѝ. „Отне ми време да покажа, че не съм просто много добре пеещо момиче“, казва тя.

По думите ѝ този етикет постепенно се е превърнал в нещо негативно, въпреки че вокалните умения са основно качество за всеки изпълнител.

Тя напомня, че още на 17 години е имала собствени песни и е писала музика, но въпреки това е чувала коментари от колеги: „Какъв артист е тя? Тя само пее.“ Днес отговорът ѝ би бил директен: „Ами да, аз пея.“

Маринова не крие, че е имала периоди на съмнение. „Имаше момент, в който лично аз самата не си вярвах и подлагах таланта си на съмнение“, казва тя. Сцената обаче остава мястото, където се чувства най-силна. „Това е моят дом, моят храм.“

Честността като принцип

Певицата заявява, че е научена да побеждава честно. „Ако има нещо, на което съм научена от майка ми и баща ми, то е да побеждавам с честност и когато си победен, да знаеш защо си победен“, казва тя.

Според нея битките в музикалната среда често се водят индиректно, а тя предпочита открития разговор.

По думите ѝ времето е дало своя отговор на хората, които са я подценявали. „Днес те вече ме гледат с уважение“, казва Маринова и допълва, че не е получила извинения, но и не ги очаква. „Времето се е извинило.“

Музиката като лична изповед

Маринова споделя, че личният ѝ живот е основното вдъхновение за песните ѝ. Пише сама текстовете си и разказва, че силна връзка има и с баба си по бащина линия, която е писала стихове. „Докато пиша музиката си, отварям нейните стихове, за да потърся вдъхновение“, казва тя. Фрази от тези текстове присъстват и в нейни песни, сред които „Вселена“.

За съвместния си проект с Тино тя разказва, че умишлено е ограничила вокалните си възможности. „Идеята беше да овладея този звяр и да покажа повече мелодия в гласа си“, казва Маринова.

За любовта и първия годеж

Певицата заявява, че силните мъже са рядкост, особено до жена с характер. „Срещнах човек, който застана до мен и каза: ‘Жена моя си’“, споделя тя. Маринова подчертава, че това е първият и единствен ѝ годеж.

Тя отрича слуховете за предишни годежи и обяснява решението партньорът ѝ да не бъде публично показван. „Той иска да ме пази“, казва певицата и допълва, че след публична връзка в миналото е осъзнала, че не всичко трябва да бъде споделяно.

Двамата са заедно от две години и вече живеят заедно. „Всичко ми се случва по най-естествения начин“, казва Михаела Маринова.

Какво предстои

Певицата отбелязва 10 години на сцена и подготвя четири големи концерта в ключови градове в страната, с финал в София. „Без лимити. Смело напред“, заявява тя.