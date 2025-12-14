Любопитно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

14 декември 2025, 07:10
14 декември: Покоряването на Антарктида
Роалд Амундсен   
Източник: GettyImages

Н а 14 декември 1911 г. норвежкият полярен изследовател Роалд Амундсен записва името си в историята, след като заедно с четирима свои спътници става първият човек, достигнал Южния полюс – едно от последните неизследвани места на Земята. Експедицията е резултат от години подготовка, смелост и стратегическо планиране, които променят облика на полярните изследвания.

Подготовката

Амундсен първоначално планира да изследва Северния полюс, но след като Робърт Пиъри обявява, че го е достигнал, норвежецът пренасочва плана си към Антарктида. Решението е пазено в тайна дори от собствените му екипажи, докато експедицията не отплава.

През януари 1911 г. корабът Фрам достига Залива на китовете, където Амундсен издига базов лагер – Фрамхайм. Подготовката е прецизна: екипът складира храна и оборудване в предварително изградени депа по маршрута, гарантирайки безопасно отстъпление и запаси.

На 19 октомври 1911 г. Амундсен и четиримата му другари – Олаф Бьоланд, Хелмер Хансен, Оскар Вистинг и Свере Хансен – потеглят с 52 полярни кучета, 4 шейни и специално проектирани ски и екипировка.

Те избират изцяло нов маршрут през ледника Аксел Хайберг – смел избор, който се оказва решаващ за успеха им. Експедицията се сблъсква с ураганни ветрове, температури под -40  градуса по Целзий и предизвикателния леден релеф на Антарктида. Въпреки това, благодарение на отличната организация, дисциплината и уменията на водача, отрядът напредва стабилно към целта.

Историческият момент

На 14 декември 1911 г., след почти двумесечно пътуване, Амундсен развява норвежкия флаг на Южния полюс. Екипът провежда измервания, създава лагер „Полхайм“ и оставя послание с координати, адресирано до английския изследовател Робърт Фолкън Скот, който по същото време също се опитва да достигне полюса.

Амундсен и неговият екип се завръщат успешно във Фрамхайм на 25 януари 1912 г., след изминаване на над 3000 километра в най-екстремните условия на планетата.

Значение и наследство

Успехът на експедицията на Амундсен се смята за едно от най-големите постижения в историята на географските открития. Тя демонстрира важността на внимателното планиране, познанията за работа в полярните условия и използването на кучета за шейни – техника, която се оказва превъзходна спрямо моторните средства, използвани от британските експедиции.

Докато норвежците се завръщат невредими, Робърт Скот достига полюса месец по-късно само за да открие норвежкия флаг и загива на обратния път. Така историята отбелязва две паралелни експедиции – едната блестящо успешна, другата трагична.

  • Да станеш кралица на 6 дни

На  този ден през 1542 г. историята на Шотландия поема драматичен и необичаен обрат. Само на шест дни, бебето Мери Стюарт – по-късно известна като Мери, кралица на шотландците – наследява трона след смъртта на своя баща, крал Джеймс V. Така тя става един от най-младите монарси в европейската история, а животът ѝ се превръща в една от най-трагичните и противоречиви кралски съдби.

Крал Джеймс V умира внезапно след поражението на Шотландия от Англия в битката при Солуей Мос. Според легендата, когато научава, че съпругата му е родила момиче, той изрича думите: „Всичко е започнало от жена и ще свърши с жена“, намеквайки за бъдещите изпитания на династията.

На 14 декември, едва шестдневна, Мери е обявена за кралица. Поради крехката ѝ възраст управлението преминава в ръцете на регенти – първо лорд Арън, а след това Мери дьо Гиз, нейната майка.

Политически игри и опитите за съюзи

Още от първите дни на нейното царуване съдбата на Мери се превръща в разменна монета в борбата между католическа Франция, която вижда в нея естествен съюзник и протестантска Англия, която под властта на Хенри VIII се стреми към влияние в Шотландия.

Хенри VIII предлага Мери да бъде сгодена за сина му, бъдещия Едуард VI, но шотландските лордове отхвърлят идеята. Това води до т.нар. „Грубо ухажване“ – серия от нападения, чрез които Англия се опитва да принуди Шотландия да приеме брака.

В крайна сметка малката кралица е изпратена във Франция, където по-късно се омъжва за дофина Франсоа – бъдещия крал Франсоа II.

Живот, белязан от трагедия и интриги

Макар Мери да се изкачва на трона във Франция, щастието ѝ трае кратко – през 1560 г. Франсоа умира, а тя се завръща в Шотландия в обстановка на религиозно и политическо напрежение.

Следват години на скандални бракове, политически заговори, обвинения за участие в убийството на съпруга ѝ лорд Дарнли, въстания и бягства.

Принудена да търси убежище в Англия, Мери попада под властта на братовчедка си Елизабет I, която в крайна сметка я държи затворена 19 години. През 1587 г. Мери е екзекутирана за участие в заговор за убийството на английската кралица.

Родени:

  • 1503 г. – роден е френският астролог и пророк Нострадамус
  • 1895 г. – роден е британският крал Джордж VI
  • 1946 г. – родена е френската актриса и певица Джейн Бъркин
  • 1951 г. – роден е българският скулптор и политик Вежди Рашидов
  • 1977 г. – родена е българската актриса Теодора Духовникова („Под прикритие“, „Дървото на живота“, „Дъвка за балончета“, „Дяволското гърло“, „Войната на буквите“)

Починали:

  • 1799 г. – умира първият президент на САЩ Джордж Вашингтон
  • 1972 г. – умира българският писател Ангел Каралийчева („Ането“, „Тошко Африкански“)
  • 2013 г. – умира ирландския актьор Питър О'Тул („Лорънс Арабски“, „Лъвът през зимата“, „Калигула“, „Крал Ралф“, „Троя“)
Редактор: Надежда Неменски
Роалд Амундсен Южен полюс полярни изследвания Мери Стюарт кралица на Шотландия географски открития Антарктида политически интриги Робърт Скот 14 декември
Последвайте ни
Какво време ни очаква в неделния ден

Какво време ни очаква в неделния ден

14 декември: Покоряването на Антарктида

14 декември: Покоряването на Антарктида

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

06.12.2025
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

06.12.2025

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 23 минути

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 24 минути

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 9 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 9 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 10 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 10 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 11 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 11 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 11 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 11 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

,

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 12 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 12 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Свят Преди 12 часа

Проучването подчерта колко обезпокоително може да бъде предстоящото предаване на документи за Тръмп, особено преди големия краен срок следващия петък

,

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Свят Преди 13 часа

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната

.

Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Любопитно Преди 13 часа

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 14 декември, неделя

Edna.bg

Домашни кокосови бонбони с бадем

Edna.bg

Локомотив Пловдив и Монтана с нов опит да се победят

Gong.bg

Добруджа приема Ботев Враца в интригуващ сблъсък за Sesame Купа на България

Gong.bg

Двама убити и осем души са в критично състояние след стрелба в американския университет „Браун“

Nova.bg

Румънският президент: Готови сме да отвърнем, ако Русия ни атакува

Nova.bg