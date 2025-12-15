Свят

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен

15 декември 2025, 18:57
Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи
Източник: БТА

У краински дронове с голям обсег за трети път през последните седем дни поразиха нефтени платформи на руската петролна компания "Лукойл-Нижневолжскнефт" в Каспийско море, предаде Укринформ, като се позова на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Този път дроновете са поразили платформа в нефтеното и газово находище "Корчагин". В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен.

"СБУ продължава с активните си операции за ограничаване на притока на финансови средства от петрол към руския бюджет и съответно възможността за финансиране на войната срещу Украйна", заяви за Укринформ представител на службата за сигурност. Той добави, че нито един руски обект, чието функциониране подпомага войната, "не е в безопасност, независимо къде се намира".

Междувременно украинската армия заяви, че днес е нанесла удари по газопреработвателен завод в южния руски град Астрахан и по завод за производство на ракетно гориво в Ростовска област, предаде Ройтерс.

В изявление на Генералния щаб на украинската армия се посочва, че в завода в Астрахан е имало взривове.  

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море

Началникът на Силите за безпилотни системи на Украйна каза, че негови оператори на дронове са нанесли удари по завода в град Каменски, където се произвежда гориво за "Искандер", "Кинжал" и други руски ракети.

По-рано Укринформ предаде, че на 11 и 12 декември дронове на СБУ са поразили нефтените платформи "Филановски" и "Корчагин". "Филановски" е едно от най-големите нефтени находища, откривани някога в Русия и в руския сектор в Каспийско море. Неговите запаси се оценяват на 129 млн. тона нефт и 30 млрд. кубически метра газ.

Източник: БТА, Николай Велев    
Украински дронове Нефтени платформи Каспийско море Руска енергетика Война в Украйна СБУ Лукойл Ракетно гориво Енергийна инфраструктура Финансиране на войната
Последвайте ни

По темата

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

pariteni.bg
Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Свят Преди 14 минути

Малкият Иван падна от 50 метра височина, возейки се на парасейлинг

<p>Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока</p>

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Свят Преди 50 минути

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Европейските лидери се стремят да изпратят сигнал до президента на САЩ Доналд Тръмп, че Европа продължава да подкрепя Киев

<p>Нобелов лауреат с фрактура след тайно бягство от Венецуела&nbsp;</p>

Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела

Свят Преди 3 часа

Мачадо е получила фрактура на прешлен

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

България Преди 3 часа

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

Свят Преди 3 часа

Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

Свят Преди 3 часа

Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

България Преди 3 часа

Ако еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват БНБ да не унищожава левовите наличности

<p>&ldquo;Живея с четири поколения родственици&ldquo;: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей&nbsp;</p>

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

България Преди 4 часа

Блажко Стоилов Георгиев е роден на 13 декември 1925 г. в близкото до Свищов село Татари

<p>Важно за потребителите!&nbsp;Край на безмитните пратки под 150 евро в ЕС</p>

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

България Преди 4 часа

Отпада безмитният внос на стоки до 150 евро

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Любопитно Преди 4 часа

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо“, коментира политически източник от Канада

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

България Преди 4 часа

Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

Любопитно Преди 4 часа

„Игри на волята“ и „Пееш или лъжеш“ водеха с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Свят Преди 4 часа

Зеленски ще бъде приет от Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително със Стармър и Макрон

<p>Зеленски ще посети Хага, ето кога</p>

Зеленски ще посети Хага

Свят Преди 4 часа

Нидерландия е домакин на конференция на Съвета на Европа

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Микроизневерите – флирт или предателство?

Edna.bg

Можем ли да си намерим гадже по Коледа?

Edna.bg

Станаха известни всички четвъртфиналисти за SESAME Купа на България

Gong.bg

Хелмут Марко за войната с Хорнер: Ако беше уволнен по-рано, Макс щеше да е шампион

Gong.bg

Освободиха двама от обвинените за смъртта на 8-годишно дете в Несебър

Nova.bg

След смъртта на Роб Райнер и съпругата му: Задържаха един от синовете на двойката

Nova.bg