Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри

15 декември 2025, 19:23
Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

В сяко споразумение за мир в Украйна трябва да съдържа силни гаранции за сигурност, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските външни министри в Брюксел.

Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна

Тя уточни, че насроченият днес онлайн разговор с представителите на САЩ в мирните преговори - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп  Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър - не е бил съдържателен, защото качеството на връзката е било много лошо. Калас допусна, че може това да се дължи на кибератака.

Върховният представител отбеляза, че на днешното заседание министрите са наложили санкции на хора, свързани с руските дружества "Лукойл" и "Роснефт", и са приели решение всеки месец да се допълва списъкът на корабите от т. нар. руски сенчест флот за търговия с горива при нарушение на европейските санкции.

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри. Със сигурност такива условия сега няма, Русия продължава да отхвърля мира, каза тя.

Само Украйна може да реши условията по мирно споразумение, но знаем, че (руският президент Владимир) Путин няма да спре до Донбас и ще иска повече, коментира Калас. По нейните думи може би САЩ настояват Украйна да стане част от ЕС още през 2027 г., както предвижда чернова на обсъжданото споразумение, дори без засега Киев да е започнал преговорите и това може да бъде добре, за да отпаднат пречките, създавани от една от страните от ЕС в този процес (Унгария - бел. кор.).

Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия

По повод преговорите за осигуряване на средства за Украйна в следващите две години Калас посочи, че още няма решение и работата е много трудна. По нейните думи помощта за Киев е скъпа, но цената за липсата на подкрепа би била по-висока. Калас поясни, че тази година ЕС е предоставил на Киев за военни цели 27 милиарда евро.

Източник: БТА, Николай Желязков    
