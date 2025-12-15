Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

В сяко споразумение за мир в Украйна трябва да съдържа силни гаранции за сигурност, каза днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас след заседанието на европейските външни министри в Брюксел.
Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна
Тя уточни, че насроченият днес онлайн разговор с представителите на САЩ в мирните преговори - специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и президентския зет Джаред Къшнър - не е бил съдържателен, защото качеството на връзката е било много лошо. Калас допусна, че може това да се дължи на кибератака.
"We have to remember that countries want to be in NATO because they don't want Russia to attack or invade them.— D.Radka, #NAFO 🇨🇿🤝🇺🇦 (@DakdaR22) December 15, 2025
If Putin gets Donbas, the fortress will fall, and then they will definitely go on to take over all of Ukraine. And if Ukraine falls, other countries will also be in… pic.twitter.com/kPZb5XqwHt
Върховният представител отбеляза, че на днешното заседание министрите са наложили санкции на хора, свързани с руските дружества "Лукойл" и "Роснефт", и са приели решение всеки месец да се допълва списъкът на корабите от т. нар. руски сенчест флот за търговия с горива при нарушение на европейските санкции.
Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри. Със сигурност такива условия сега няма, Русия продължава да отхвърля мира, каза тя.
With Putin now essentially paying the Trump family to force Ukraine into giving up what Russia has been unable to take militarily, Kaja Kallas explains that Russia needs Donbass to launch its full invasion of larger Europe.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 15, 2025
pic.twitter.com/ikGlhTD1fx
Само Украйна може да реши условията по мирно споразумение, но знаем, че (руският президент Владимир) Путин няма да спре до Донбас и ще иска повече, коментира Калас. По нейните думи може би САЩ настояват Украйна да стане част от ЕС още през 2027 г., както предвижда чернова на обсъжданото споразумение, дори без засега Киев да е започнал преговорите и това може да бъде добре, за да отпаднат пречките, създавани от една от страните от ЕС в този процес (Унгария - бел. кор.).
Кая Калас очаква ЕС да удължи санкциите срещу Русия
По повод преговорите за осигуряване на средства за Украйна в следващите две години Калас посочи, че още няма решение и работата е много трудна. По нейните думи помощта за Киев е скъпа, но цената за липсата на подкрепа би била по-висока. Калас поясни, че тази година ЕС е предоставил на Киев за военни цели 27 милиарда евро.