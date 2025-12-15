Свят

Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души

Спорът избухнал по време на сватбена традиция, позната като "хвърляне на вратовръзката"

15 декември 2025, 17:42
Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин
Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му
Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия

Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия
Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела

Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела
Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин
Зеленски ще посети Хага

Зеленски ще посети Хага
Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година
Русия обяви

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

С ватбено тържество в Западна Германия този уикенд се превърна в сбиване, като няколко души бяха ранени, включително булката, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

* Видеото е архивно!

Спор по време на сватбена игра е прераснал във физическа саморазправа, в която са се намесили много гости на празненството. Булката и 39-годишен мъж са били хоспитализирани.

По информация на полицията около 30 души са участвали в сбиването, което е накарало полицията да изпрати множество екипи в град Хемер, югоизточно от Дортмунд.

Когато полицията пристигнала на мястото, боят вече бил приключил, но обстановката все още е била напрегната, каза говорител на полицията.

Младоженец се напи и наби гостите си

Очевидци са съобщили на органите на реда, че спорът избухнал по време на сватбена традиция, позната като "хвърляне на вратовръзката", подобна на по-разпространеното хвърляне на букета от булката. В играта вратовръзката на младоженеца се хвърля към насъбралото се множество като символ за избирането на следващия младоженец. 

В момента полицията разследва четирима мъже - на 19, 28, 39 и 47 години - за евентуално нападение, тъй като заподозрените се обвиняват взаимно в причиняване на телесни повреди.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Сватба Сбиване Западна Германия Хемер Полиция Ранени Булка Сватбена игра Разследване Нападение
