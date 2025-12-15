В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

О бсъжданото в Берлин мирно споразумение за Украйна предвижда тя да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от Договора за НАТО, заяви официален представител на САЩ, цитиран от Ройтерс.

Тази позиция бе изразена днес на пресконференция в онлайн формат след двудневни преговори между украинския лидер Володимир Зеленски и американска делегация, в която участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Тези гаранции за сигурност няма вечно да стоят на масата, казаха на днешния брифинг американските представители. Един от тях посочи, че Русия е отворена към възможността Украйна да се присъедини към ЕС. Той добави, че президентът Тръмп иска да попречи на руската армия да се придвижи още по на запад.

The US believes that 90% of the disputed issues between Russia and Ukraine under the peace plan have been resolved.



Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че постигането на споразумение в рамките на Европейския съюз за използването на замразените руски активи за подпомагане на Киев е от съществено значение, за да се покаже на Русия, че продължаването на войната срещу Украйна е безсмислено, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс.

Членовете на блока трябва да намерят начин да споделят рисковете, свързани с присвояването и използването на тези активи, или рискуват да нанесат трайни щети на репутацията на ЕС, добави той в речта си пред бизнес форум в Берлин.

"Ако не успеем да се справим с това, способността на Европейския съюз да действа ще бъде сериозно накърнена за години напред, ако не и за по-дълго време", каза германският канцлер. "Само демонстрирането на сила ще сложи край на тази война".

We will not repeat the mistakes of Minsk’ — Merz pic.twitter.com/FrBXdmFX8H — Sprinter Press (@SprinterPress) December 15, 2025

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на германските компании за продължаващата им ангажираност към Украйна въпреки войната, предаде ДПА.

Почти никоя германска компания не е напуснала Украйна, заяви Зеленски днес по време на германско-украински икономически форум в Берлин. Той подчерта, че страната му високо цени подкрепата на германските граждани, германската държава и германския бизнес.

Зеленски отбеляза, че украинско-германските икономически отношения вече не се изчерпват само с подкрепа, а се развиват под формата на съвместни проекти, като посочи разширяването на производството на оръжие в Украйна.

Бъдещият офис на украинската оръжейна промишленост в Берлин е важна стъпка за задълбочаване на сътрудничеството. Той е част от новата програма за икономическо партньорство, договорена между Берлин и Киев, обясни Володимир Зеленски.

Украинският президент благодари и на германския канцлер Фридрих Мерц, който присъства на форума, за организирането на мирните преговори в Берлин. Зеленски определи разговорите с представители на Съединените щати като важни и конструктивни, без да навлиза в подробности.

След икономическия форум Зеленски и Мерц се очаква да направят изявления пред медиите в канцлерството в Берлин и да проведат двустранни преговори. По-късно тази вечер към тях се очаква да се присъединят и други европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър.

I met with President of the German Bundestag @JuliaKloeckner. We discussed mechanisms that would make it possible to use frozen Russian assets for the benefit of Ukraine. We appreciate Germany’s leadership on this issue. We also spoke separately about our joint efforts with… pic.twitter.com/3RxU0DBlvk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

