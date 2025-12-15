Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

А мериканските власти подновиха издирването на въоръжения мъж, който през уикенда уби двама студенти и рани още седем при стрелба в университета "Браун" в град Провидънс, щата Роуд Айлънд,, съобщи Ройтерс. Разследващите освободиха мъжа, който вчера бе задържан по подозрение, че е "свързан със случая".

Въпреки възобновеното издирване на заподозрения за стрелбата, властите подчертаха, че няма непосредствена обществена заплаха, както и че няма да бъде налагана нова заповед хората в кампуса и околността да не излизат навън.

NEW: Providence Police release a New Video of the Brown University mass shooting person of interest, asking the public to help identify him.



With over 800 cameras, this is the best they've got? You have got to be kidding me. pic.twitter.com/lJxYE1g7Rq — Cash Loren (@Cashloren) December 15, 2025

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата, където бе извършено нападението. Лицето му обаче не се разпознава на кадрите.

По данни на полицията стрелецът е открил огън по студенти в сградата "Баръс енд Хоули" - седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. След това той е избягал.

Brown University Shooting Person of Interest Released Gunman Still at Large! EMBARRASSING FAILURE Officials Admit No Evidence Ties Detained Veteran to Deadly Campus AttackOutrage Mounts as Shooter Evades Capture Despite Hundreds of Campus Cameraspic.twitter.com/RNfJvTXKeM — Dagon Duke (@dagon_duke) December 15, 2025

На пресконференция късно вчера властите заявиха, че първоначално е имало достатъчно доказателства за задържането на мъж на около 20 години, но впоследствие разследването е поело в "различна посока". Главният прокурор на щата Роуд Айлънд обясни, че след допълнителна проверка "не са открити основания той да бъде смятан за заподозрян" и затова е бил освободен. Кметът на Провидънс каза само, че разследването продължава, без да навлеза в подробности.

След стрелбата, която разтърси кампуса на "Браун" - един от най-старите и престижни университети в Съединените щати, висшето учебно заведение от т. нар. Бръшлянова лига, отмени занятията и изпитите до края на годината.