Какво е било древното „колело на духовете“, известно като „Стоунхендж на Изтока“?

М истерията около един от най-големите мегалитни паметници в Близкия изток се задълбочи значително, тъй като нови изследвания току-що разбиха популярната теория, че кръглият Ружм ел-Хири в Голанските възвишения е функционирал като астрономическа обсерватория. Известна още като Колелото на духовете и Левантинския Стоунхендж, тази загадъчна лабиринтова структура се смята, че е на възраст до 5000 години, но ние отново се връщаме в изходна позиция по отношение на разбирането на причините за построяването ѝ.

Първоначално открит през 1968 г., Ружм ел-Хири се състои от централен керван, заобиколен от множество концентрични кръгове, изработени от базалтови камъни, свързани чрез серия от радиални стени. С обиколка от приблизително 500 метра и диаметър от 150 метра, масивният паметник и неговото предназначение са обект на интензивни дебати в продължение на повече от половин век.

Някои археолози смятат, че Колелото на духовете е служило за отбранителна крепост, докато други предполагат, че то може да бележи мястото на погребение на важен лидер или политическа фигура. За съжаление, от вътрешността на постройката са открити много малко артефакти, което означава, че изследователите не разполагат с почти никакви улики, с които да работят.

Въпреки това през 1998 г. излиза изследване, което показва, че осите на симетрия и входовете на Ружм ел-Хири са подравнени с посоките на слънцестоенията, равноденствията, Сириус и други небесни тела, както биха се появили на небето през бронзовата епоха. Това е довело до широко разпространеното мнение, че древният паметник е служил като астрономическа обсерватория.

What Was The Ancient "Wheel Of Ghosts" – AKA "Stonehenge Of The East"? https://t.co/cPXUK8Btc4 - IFLScience