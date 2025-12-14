Любопитно

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

14 декември 2025, 08:42
Н а 14 декември почитаме две групи от мъченици, пострадали заради вярата си в Христос в различно време и на различни места.

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия. Принадлежали към знатни семейства и приели християнската вяра в зряла възраст. Били смирени хора и обичали Бога, и ближните с истинска любов. Избягвали показността, но всички знаели техния праведен живот, изпълнен с милостини. И ето че в 250 г. император Деций Траян издал указ, с който задължил жителите на империята (с изключение на юдеите) в определени дни да участват в официалните тържества и публично да принасят жертви на езическите богове.

Тогава управителят на Кесария Кумбрикий, фанатичен езичник, започнал да преследва християните и ги принуждавал да се откажат от вярата си. Пръв пострадал Левкий, който се опитал да посочи на управителя колко е погрешна водената от държавата политика. Отговорът на Кумбрикий бил рязък и жесток: Левкий веднага бил осъден на смърт и обезглавен при градските порти. На много и различни мъчения бил подложен Тирс.

Той смело заявил пред управителя, че идолопоклонството е заблуда и че крайният победител ще бъде Христос. Езическият жрец Калиник чул тези и много други мъдри думи на Тирс, душата му се просветила и като наблюдавал безстрашието на Тирс пред мъчителите, също се обявил за християнин. Тогава на място префектът наредил да обезглавят Калиник, а Тирс бил убит, като го прерязали с трион.

По време на император Диоклетиан в 290 г. мъченическа смърт постигнала и голяма група християни в град Тива, в Горен Египет. Запазени са имената на мъчениците Аполоний, Филимон и Ариан, които пострадали по различен, но еднакво жесток начин, защото не се отрекли от вярата си в Христос.

Днес е празник и за всички, които носят хубавите зимни имена Снежана, Снежанка, Снежа, Снежка, Снежина.

На този ден има и друг празник - Ден на ветеринарните специалисти.

През 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България.

Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден през 1879 г. 

През 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. 

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
