Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

П родължават политическите консултации на президента с парламентарните партии. Днес (вторник, 16 декември) държавният глава ще разговаря с представителите на „Възраждане“, а след това и с „ДПС-Ново начало“.

Срещите започват с третата по големина парламентарна група от 10 ч. в президентството. Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обяви пред Националното радио, че партията му няма да подкрепи нов кабинет в този парламент, и отново настоя да бъде спряна процедурата по въвеждане на еврото, въпреки заявеното от Европейската комисия, че процесът е необратим.

Очаква се в 11:30 ч. президентът да разговаря с представителите на „ДПС-Ново начало“. Формацията беше част от мнозинството, а лидерът ѝ – една от причините за многохилядните протести, довели до оставката на кабинета „Желязков“.

Държавният глава ще разговаря с представителите на останалите 5 парламентарни формации през следващите дни.

Припомняме, че до тук се стигна, след като министър-председателят обяви миналата седмица (11 декември), че оглавяваното от него правителство подава оставка. Това се случи минути преди в парламента да бъде гласуван шестият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ и след мащабни протести в цялата страна. Въпреки оставката гласуването по вота все пак беше проведено и вотът беше отхвърлен.

В петък (12 декември) депутатите в пленарна зала гласуваха с пълно единодушие – 227 гласа „за“ и оставката на правителството беше приета. При гласуването „против“ и „въздържал се“ нямаше.

След оставката на кабинета, правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.

Президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание, предвижда Конституцията. Ако това не се случи, следва назначаването на служебно правителство от президента.

Според последните промени в Конституцията за служебен министър-председател се назначава някой измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.