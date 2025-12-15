България

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

Съдът им наложи по шест месеца условно с тригодишен изпитателен срок, присъдата може да се обжалва

15 декември 2025, 17:54
О кръжният съд в Сливен призна за виновни две лекарки за смъртта на малолетно дете, настъпила по време на тяхно дежурство.

С присъда от 11 декември 2025 г. съдът установи, че подсъдимите Б. Л. – специализант и дежурен лекар, и Р. Р. – специалист педиатър, са причинили смъртта на детето Р. Т. Случаят е от нощта на 23 срещу 24 септември 2020 г. в град Сливен.

Условни присъди за лекарите за смъртта на дете през 2009

Според съда двете лекарки са действали независимо една от друга, но с немарливо изпълнение на служебните си задължения. Става дума за дейност с повишен риск - лекарската професия, при която е допусната грешка, довела до фаталния изход.

Условни присъди за смъртта на дете при операция на сливици

За извършеното престъпление на всяка от подсъдимите е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца. Изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от три години, който започва да тече от влизането на присъдата в сила.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Бургас в 15-дневен срок от датата на постановяването ѝ.

 

Източник: БНР    
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

