Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

О кръжният съд в Сливен призна за виновни две лекарки за смъртта на малолетно дете, настъпила по време на тяхно дежурство.

С присъда от 11 декември 2025 г. съдът установи, че подсъдимите Б. Л. – специализант и дежурен лекар, и Р. Р. – специалист педиатър, са причинили смъртта на детето Р. Т. Случаят е от нощта на 23 срещу 24 септември 2020 г. в град Сливен.

Според съда двете лекарки са действали независимо една от друга, но с немарливо изпълнение на служебните си задължения. Става дума за дейност с повишен риск - лекарската професия, при която е допусната грешка, довела до фаталния изход.

За извършеното престъпление на всяка от подсъдимите е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца. Изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от три години, който започва да тече от влизането на присъдата в сила.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативния съд в Бургас в 15-дневен срок от датата на постановяването ѝ.