Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

С възрастта външният вид на лицето се променя не само по отношение на бръчките. Променя се костната опора, разпределението на мазнините се променя, мускулите отслабват и кожата губи еластичност. Разгледахме различните видове стареене на лицето и как те се различават един от друг.

Фактори на стареене на лицето

Съвременен модел, описан в преглед в списанието „Aesthetic Surgery Journal“ , разглежда лицето като единна система: костна структура, мастна тъкан, мускули и кожа. Дълбоките промени постепенно нарушават обичайните пропорции и контури, а характеристиките на кожата се превръщат в тяхно видимо отражение.

Генетика

Наследствените черти определят първоначалната анатомия на лицето и влияят върху това кои свързани с възрастта промени ще се появят първи. Генетиката влияе върху костната плътност, разпределението на мазнините и реакцията на кожата на външни фактори.

Промени, свързани с възрастта

С течение на времето костната опора на лицето намалява и променя формата си, намалявайки опората на меките тъкани. В същото време се променя и разпределението на мастната тъкан. Дълбоките мазнини близо до костите постепенно намаляват, докато по-повърхностните слоеве, разположени по-близо до кожата, потъват надолу. Тези модели се потвърждават от триизмерно проучване, публикувано от Oxford University Press. Авторите демонстрират, че много признаци на стареене са свързани с ефектите на гравитацията, а не само със загубата на обем.

Външна среда

Ултравиолетовата радиация ускорява разрушаването на колагена и еластина, увеличава пигментацията и променя текстурата на кожата. Тютюнопушенето и замърсяването на въздуха засилват увреждането на кожата и правят свързаните с възрастта промени по-видими.

Лайфстайл

Състоянието на кожата и скоростта на стареене зависят от съня, физическата активност и храненето. Според Harvard Health, хранителните дефицити и хроничният стрес нарушават възстановяването на тъканите, докато слънцезащитата остава най-ефективният начин за смекчаване на видимите признаци на стареене.

Видове стареене на лицето

В козметологията и естетичната медицина често се обсъждат морфотиповете на стареенето. Тази класификация е удобна за описание на външни признаци, но не се използва като прецизен медицински инструмент.

В литературата, базирана на доказателства, изследователите възприемат различен подход. Вместо строго да разделят по типове, те оценяват измерими параметри на стареенето: степента на отпускане на тъканите, дълбочината на гънките и промените в ъглите и обема на мастните подложки.

Гравитационно стареене

Този тип стареене е свързан предимно с изместването надолу на меките тъкани на лицето под силата на гравитацията. Въпреки че обемът често се запазва, те изместват позицията си.

Характеризира се с:

загуба на яснота на овала на лицето и промяна в контура на бузите;

задълбочаване на назолабиалните гънки;

появата на мухи;

преразпределение на обема от горната част на лицето към долната.

Методи за корекция

Ключовата цел е възстановяването на тъканта до по-висока и по-стабилна позиция. Хирургичните техники са насочени към дълбоките слоеве и осигуряват най-изразени резултати. Инструменталните и инжекционните техники се използват като допълнителни средства за подобряване на контурите и състоянието на кожата.

Авторите на изследването „Гравитация в среднолицевото стареене“ подчертават, че при този тип стареене добавянето на обем може да изостри тежестта на долната част на лицето. Следователно, корекцията се основава на преразпределение на тъканите, а не на наддаване на тегло.

Дефлационно стареене

Мастните слоеве, разположени близо до костите, намаляват предимно , отслабвайки опората на меките тъкани. Кожата може да остане относително стегната за дълго време, но лицето става по-хлътнало.

Този тип се характеризира с:

хлътнали бузи;

изразени вдлъбнатини под очите и слъзни канали;

резки преходи между зоните на лицето;

общо чувство на „умора“.

Методи за корекция

Основната цел е да се възстанови загубеният обем там, където той формира лицевата опора. Инжекционните техники се използват селективно и в дълбоки слоеве, за да се поддържат естествените пропорции. Прекомерното възстановяване на обема обаче може да наруши баланса на лицето. Следователно, корекцията се избира въз основа на анатомичните особености, а не за постигане на най-забележим ефект.

Смесено стареене

Това е най- често срещаният тип, при който тъканите увисват и лицето губи обем отвътре. Тежестта на тези процеси може да варира: при някои хора преобладава загубата на лицева дефиниция, докато при други се появяват хлътнали области.

Този тип се характеризира с:

загуба на обем в средата на лицето и промени в контура на бузите;

неравномерно разпределение на промените, свързани с възрастта;

промяна в пропорциите на лицето без една водеща черта.

Методи за корекция

Няма универсално решение за комбинирано стареене. Подходът се адаптира индивидуално, като се взема предвид кои промени са най-изразени. Често се използва комбинация от методи: някои са насочени към позициониране на тъканите, други към обема и качеството на кожата.

Други видове

В допълнение към тези вариации, козметологията описва и мускулно, фини бръчки и деформационни видове стареене. Мускулното стареене по-често се свързва с изразени изражения на лицето и плътна кожа. Стареенето с фини бръчки се свързва със суха кожа и ранна поява на фини бръчки. Деформационното стареене се свързва с промени във формата на лицето поради изместване на тъканите и склонност към подуване.

Предотвратяване на преждевременно стареене

Това лечение не променя анатомичните процеси, които протичат с възрастта, но спомага за забавяне на външните им прояви и поддържане на качеството на кожата.

Защита от слънцето

Ултравиолетовата радиация е основният външен фактор, който ускорява стареенето на кожата. Редовната употреба на слънцезащитен крем остава най-ефективният начин за предотвратяване на фотостареенето. Harvard Health подчертава, че слънцезащитата е ефикасна във всяка възраст и има кумулативен ефект.

Поддръжка на кожната бариера

С напредване на възрастта кожата ни губи влага и става по-уязвима към външни влияния. Затова продуктите за грижа за кожата включват глицерин, хиалуронова киселина, керамиди и урея – компоненти, които помагат за задържане на влагата и поддържане на кожната бариера.

Продукти с доказана ефективност

Ретиноидите и антиоксидантите могат да подобрят текстурата на кожата и да изравнят тена. Те не спират признаците на стареене, но помагат за по-дълго запазване на свежия вид.

Лайфстайл

Достатъчният сън подпомага регенерацията на тъканите, а балансираната диета осигурява на кожата градивни елементи. Хроничният стрес и нездравословните навици ускоряват признаците на стареене.

Основното е, че стареенето не може да бъде спряно, но проявите му могат да бъдат коригирани.

Популярните модели на стареене помагат за описанието на преобладаващите черти на лицето, но те са насоки, а не медицински диагнози. Научните изследвания използват количествени методи, които оценяват специфични промени във формата, обема и позицията на тъканите. Разбирането на механизмите на стареене е важно за интелигентната грижа за кожата и правилния избор на процедури. Грижата за кожата и превантивните мерки не обръщат промените, свързани с възрастта, но помагат за поддържане на равномерен тен, стегнатост и комфорт за по-дълго време. Най-ефективните мерки остават слънцезащитата, поддръжката на кожната бариера и предпазливият, балансиран подход към естетичните процедури.