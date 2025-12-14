Свят

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Европейските позиции трябва да бъдат ясни, заяви Никушор Дан

14 декември 2025, 08:02
Източник: БТА

Н е се страхуваме от пряка конфронтация с Русия. Европейските позиции трябва да бъдат ясни. Трябва да информираме Русия, че сме готови. Ние не искаме война на европейска земя, но трябва да им кажем, че ако искат да ни атакуват, сме готови да отвърнем. Това каза румънският президент Никушор Дан пред "Франс 24".  

Никушор Дан беше избран за президент през месец май с 53,6% от гласовете, побеждавайки крайнодесния, про-Тръмп, популист и евроскептик Джордже Симион. Дан спечели с проевропейска и антикорупционна програма.

Президентските избори през ноември 2024 г. бяха анулирани от Конституционният съд поради неправилното използване на TikTok като инструмент за кампания, което позволи на проруския кандидат Калин Джорджеску да излезе начело на първия тур на гласуването.

Никушор Дан смята, че Конституционният съд е взел правилно решение.

"Имаше руско влияние и правилата, регулиращи финансирането на кампаниите, не бяха спазени правилно... Руската дезинформационна кампания започна преди десет години. Румънските власти я приеха лекомислено. И все пак, високотехнологичните технологии оказаха влияние върху последните седмици на предизборната кампания", каза той.

Президентът превърна борбата с корупцията в свой приоритет.

"В Румъния има корупция на всички нива. За да се борим с нея, трябва да предприемем административни мерки, но също така да действаме в рамките на съдебната система. Има воля за борба с корупцията, но това ще отнеме време", каза още той.

Румъния, страна с 19 милиона жители,  отбеляза 134% увеличение на средната покупателна способност през последните двадесет години, най-голямото в Европа. Дефицитът на страната обаче е 9%, три пъти над лимита, разрешен от правилата на Европейския съюз. За да се справи с това, правителството въведе мерки за строги икономии.

"Тези мерки ще продължат и през следващата година. Няма да има допълнителни мерки, за които хората все още не са наясно. Следващата година дефицитът ни ще бъде между 6% и 6,5%. Тези мерки са трудни, но нямаме избор, защото имаме публичен дълг. Трябва да покажем на инвеститорите, инвестиционните фондове и банките, че Румъния ще реши проблема с дефицита си“, подчерта Никушор Дан.

Румънският президент категорично подкрепя Украйна.

"Това, което се случва, е ужасно за украинския народ. Трябва да продължим да помагаме на Украйна. Трябва да покажем на руснаците, че ще подкрепяме украинците в дългосрочен план, включително с безусловна финансова подкрепа", подчерта той.

По отношение на Съединените щати и твърденията на администрацията на Тръм в "Стратегия за национална сигурност“, че Европа е в упадък Никушор Дан каза: "По отношение на сигурността тези съобщения не са изненада. Още от първия си мандат Тръмп обяви, че ще насочи външната си политика към Тихия океан. Що се отнася до идеологическия въпрос, те искат да приложат към Европа това, което правят в Съединените щати... По този идеологически въпрос трябва да имаме собствен дебат. Това е една от слабостите на ЕС. Фактът е, че водим много дебати в собствените си страни, но те не се пренасят на европейско ниво...Имаме различия по много неща, но Съединените щати се нуждаят от Европа, а Европа се нуждае от Съединените щати. Като цяло всъщност имаме много сходни ценности."

Тази седмица 27-те държави-членки на ЕС одобриха значително затягане на миграционната си политика и по-специално изпращането на мигранти в центрове извън границите на Европейския съюз.

Според румънския президент "ЕС трябва да намери добър баланс между зачитането на правата на тези, които имат проблеми в страните си на произход, и капацитета да бъдат приети тези хора в нашите държави. Румъния е готова да проведе този дебат в рамките на Съюза“, заяви още той. 

Източник: БГНЕС    
Никушор Дан Румъния Русия ЕС
