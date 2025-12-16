Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

В ъв връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България от 22:00 ч. на 16 декември (вторник) до 01:00 ч. на 17 декември (сряда) ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, като при изпълнението им са възможни затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти.

От 22:00 ч. на 17 декември до 02:00 ч. на 18 декември (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирана от Агенция „Фокус“.

В тази връзка Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване да купят предварително необходимата им електронна винетка или маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство.