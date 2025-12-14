Любопитно

GigaChat издържа изпита по диетология

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Как лицето старее: Видове промени и какво се крие зад тях

Кубрат Пулев с първи коментар след тежкия нокаут

Отдаваме почит на петима мъченици, кои са те

Кубрат Пулев загуби с нокаут от руснака Мурат Гасиев в мач за регулярната титла в тежка категория

Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

Н евронната мрежа е потвърдила своите знания и компетенции и вече може да предоставя препоръки за правилно хранене и здравословен начин на живот.

*Видеото е архивно: Роботиката в помощ на медицината: Французин оперира пациент от 9000 км разстояние 

Изпитът се проведе в  Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“. За успешно преминаване на сертификацията, моделът беше обучен върху специализиран набор от данни в областта на диетологията. Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети. Резултатите от сертифицирането потвърдиха способността на GigaChat да предоставя на потребителите информация за състава и ползите от храните, да насърчава здравословни хранителни навици и да създава ефективни програми за отслабване или покачване на тегло.

„Успешното полагане на изпита по диетология беше важен етап в разработването на нашия модел. Този резултат подчертава нашия ангажимент за създаване и усъвършенстване на иновативни решения, насочени към подобряване на качеството на живот и здравето на хората. Сега експертните знания в областта на диетологията са достъпни за всички, а една проста заявка в GigaChat може да бъде първата стъпка към правилното хранене, което пряко влияе върху здравето и благополучието“, каза Сергей Жданов, директор на Центъра за здравна индустрия на Сбербанк.

Андрей Свистунов, първи заместник-ректор на университета „Сеченов“, отбеляза:

„В ерата на дигитализацията е важно да се защитят потребителите от непроверена информация, особено по отношение на здравето и здравословния начин на живот. Полагането на изпита с невронния мрежов модел на Sber в университета „Сеченов“ е потвърждение за експертното ниво на GigaChat. А сега знанията на водещи експерти по диетология и здравословно хранене, базирани на доказателствена медицина, са достъпни за всички. Това е важна стъпка, която ще помогне за постигане на целите на националния проект „Дълъг и активен живот“.“

GigaChat е доказал преди това своя опит в терапията, педиатрията, кардиологията, гастроентерологията, неврологията, ревматологията и стоматологията.

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 7 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 6 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 6 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 7 часа

Последни новини

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 1 час

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Свят Преди 3 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 4 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 4 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

България Преди 5 часа

До този момент са подмамени около 30 души

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 6 часа

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 6 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 7 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Любопитно Преди 7 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 7 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

България Преди 7 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 15 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

Свят Преди 15 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 16 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

България Преди 16 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

