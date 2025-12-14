GigaChat издържа изпита по диетология

Н евронната мрежа е потвърдила своите знания и компетенции и вече може да предоставя препоръки за правилно хранене и здравословен начин на живот.

*Видеото е архивно: Роботиката в помощ на медицината: Французин оперира пациент от 9000 км разстояние

Изпитът се проведе в Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“. За успешно преминаване на сертификацията, моделът беше обучен върху специализиран набор от данни в областта на диетологията. Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети. Резултатите от сертифицирането потвърдиха способността на GigaChat да предоставя на потребителите информация за състава и ползите от храните, да насърчава здравословни хранителни навици и да създава ефективни програми за отслабване или покачване на тегло.

„Успешното полагане на изпита по диетология беше важен етап в разработването на нашия модел. Този резултат подчертава нашия ангажимент за създаване и усъвършенстване на иновативни решения, насочени към подобряване на качеството на живот и здравето на хората. Сега експертните знания в областта на диетологията са достъпни за всички, а една проста заявка в GigaChat може да бъде първата стъпка към правилното хранене, което пряко влияе върху здравето и благополучието“, каза Сергей Жданов, директор на Центъра за здравна индустрия на Сбербанк.

Андрей Свистунов, първи заместник-ректор на университета „Сеченов“, отбеляза:

„В ерата на дигитализацията е важно да се защитят потребителите от непроверена информация, особено по отношение на здравето и здравословния начин на живот. Полагането на изпита с невронния мрежов модел на Sber в университета „Сеченов“ е потвърждение за експертното ниво на GigaChat. А сега знанията на водещи експерти по диетология и здравословно хранене, базирани на доказателствена медицина, са достъпни за всички. Това е важна стъпка, която ще помогне за постигане на целите на националния проект „Дълъг и активен живот“.“

GigaChat е доказал преди това своя опит в терапията, педиатрията, кардиологията, гастроентерологията, неврологията, ревматологията и стоматологията.