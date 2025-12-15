Свят

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

15 декември 2025, 22:57
"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград
Източник: БТА

Д жаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, се е оттеглил от планиран проект за изграждане на хотел в Белград, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“.

На мястото на комплекса на Генералния щаб, който беше разрушен по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г., инвестиционната компания на Джаред Къшнър „Afinity Partners“ планираше да построи луксозен комплекс.

Новината идва в деня, в който Прокуратурата за организирана престъпност внесе обвинителен акт срещу настоящия министър на културата на Сърбия Никола Селакович във връзка с незаконни действия по отнемане на статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в центъра на сръбската столица Белград. Селакович е обвинен в престъплението злоупотреба със служебно положение и фалшифициране на официален документ.

„Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и от уважение към гражданите на Сърбия и Белград, този път се отказваме от намерението си и се оттегляме“, заяви говорител на частната инвестиционна фирма на Къшнър, Affinity Partners, според "Уолстрийт Джърнъл"

Прокуратурата за организирана престъпност провежда разследване от май по съмнения за фалшифициране на документи, въз основа на които сръбското правителство е отнело статута на културна ценност на сградите на Генералния щаб в Белград.

Според по-ранни твърдения на прокуратурата директорът на Републиканския институт за защита на паметниците на културата Горан Васич е признал, че е фалшифицирал документи.

Въз основа на тази документация е внесена инициатива до Министерството на културата, ръководено от Никола Селакович от Сръбската прогресивна партия (СПП), за вземане на решение за прекратяване на защитения статут на  Генералния щаб.

Селакович беше разпитан на 4 декември и след като даде показанията си, той не говори за самото производство, но отправи обвинения и обиди към Прокуратурата за организирана престъпност.

Без да предостави доказателства, той ги обвини, че работят по нареждане на неназовани центрове на власт, чиято цел е да свалят правителството в Сърбия и сръбския президент Александър Вучич.

Сръбският президент Александър Вучич обяви на 11 декември, че ако бъде повдигнат обвинителен акт по делото за Генералния щаб, ще помилва всички, които „твърдят, че са участвали в измамата“.

„Няма да им дам възможност да преследват онези, които не са виновни за нищо. Аз съм виновен. Аз съм този, който искаше да модернизира Сърбия. Аз съм този, който искаше да доведе голям инвеститор“, каза Вучич.

Със специален закон, приет от сръбския парламент на 7 ноември, който отменя статута на Генералния щаб като културна ценност правителството проправи пътя за изграждането на луксозния комплекс на зетя на американския президент Доналд Тръмп.

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести, оглавени от студенти, опозицията и професионалните общности, които се застъпват за запазването и реставрацията на полуразрушените преди 26 години модернистични сгради на Генералния щаб на някогашната югоармия.

Пред двете сгради, които се намират в самия център на сръбската столица Белград, протестиращите очертаха с блажна боя червена демаркационна линия в израз на желанието си да запазят постройките.

Вижте повече в нашата галерия:

Протести за запазване на паметника на културата на бившия Генерален щаб в Сърбия
28 снимки
Граждани и студенти протестират срещу отнемането на статута на паметник
Граждани и студенти протестират срещу отнемането на статута на паметник
Граждани и студенти протестират срещу отнемането на статута на паметник
Граждани и студенти протестират срещу отнемането на статута на паметник
Източник: БТА, Теодора Енчева    
Джаред Къшнър Белград Хотелски проект Генерален щаб Културна ценност Никола Селакович Александър Вучич Протести Злоупотреба със служебно положение Оттегляне на проект
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

