Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

32-годишният е бил арестуван в неделя

15 декември 2025, 17:45
Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин
Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души
Германия и Украйна с 10-точков план за отбрана срещу Русия
Мария Корина Мачадо с фрактура след тайно бягство от Венецуела
Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин
Зеленски ще посети Хага
Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година
Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Н ик Райнър, син на Роб Райнър, е арестуван и се намира в ареста с гаранция от 4 милиона долара (около 2,9 млн. паунда), според данни на LASD Inmate Center, цитирани от BBC.

32-годишният е бил арестуван в неделя.

  • Ник Райнър е обвинен рано в понеделник

Ник Райнър е задържан по подозрение за убийството на двойката.

Според LASD Inmate Information Center 32-годишният е обвинен в престъпление от висок клас. Данните показват, че той е бил арестуван в 21:15 местно време в неделя и е обвинен в 05:04 в понеделник.

  • Кой е Ник Райнър?

Ник Райнър е средният син в семейството. Роб Райнър и Мишел Сингър имат три деца заедно.

Той работи като сценарист, като най-известният му проект е съавторството на сценария за филма от 2016 г. "Бъди Чарли" ("Being Charlie"), режисиран от баща му.

Филмът, който разказва за тийнейджър с наркотична зависимост, е базиран на собствените му преживявания с пристрастяването, както самият той разказа пред списание People по време на премиерата.

Източник: BBC    
