Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Н ик Райнър, син на Роб Райнър, е арестуван и се намира в ареста с гаранция от 4 милиона долара (около 2,9 млн. паунда), според данни на LASD Inmate Center, цитирани от BBC.
32-годишният е бил арестуван в неделя.
- Ник Райнър е обвинен рано в понеделник
Ник Райнър е задържан по подозрение за убийството на двойката.
Според LASD Inmate Information Center 32-годишният е обвинен в престъпление от висок клас. Данните показват, че той е бил арестуван в 21:15 местно време в неделя и е обвинен в 05:04 в понеделник.
- Кой е Ник Райнър?
Ник Райнър е средният син в семейството. Роб Райнър и Мишел Сингър имат три деца заедно.
Той работи като сценарист, като най-известният му проект е съавторството на сценария за филма от 2016 г. "Бъди Чарли" ("Being Charlie"), режисиран от баща му.
Филмът, който разказва за тийнейджър с наркотична зависимост, е базиран на собствените му преживявания с пристрастяването, както самият той разказа пред списание People по време на премиерата.
