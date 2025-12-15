Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Свят

Д вама от обвинените за смъртта на 8-годишното дете, което падна от парасейлинг от 50 метра височина край Южния плаж в Несебър на 18 август, са освободени от ареста.

 

Отговорникът на водната база, която отговаря за атракциона - Петко Стефанов, е освободен под парична гаранция от 7 хиляди лева. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници.

Морякът на лодката, теглила въжетата преди инцидента - Камен Тенев, който според обвинението е сложил коланите на 8-годишния Иван, вече е с мярка „подписка”. Двамата бяха задържани за постоянно в ареста с решение на Апелативния съд в Бургас на 28 август.

Източник: NOVA    
Смърт от парасейлинг 8 годишно дете Несебър Южен плаж Освободени от ареста Обвиняеми Водна база Парична гаранция Петко Стефанов Камен Тенев
Последни новини

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 25 минути

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

<p>Мецола обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Кючюк</p>

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 33 минути

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

Свят Преди 3 часа

Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

14-годишна е ранена с нож при спречкване в гимназия в Атина

Свят Преди 3 часа

Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Българин загина при катастрофа с мотор в Кипър

Свят Преди 3 часа

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

България Преди 3 часа

Ако еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват БНБ да не унищожава левовите наличности

<p>&ldquo;Живея с четири поколения родственици&ldquo;: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей&nbsp;</p>

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

България Преди 4 часа

Блажко Стоилов Георгиев е роден на 13 декември 1925 г. в близкото до Свищов село Татари

<p>Важно за потребителите!&nbsp;Край на безмитните пратки под 150 евро в ЕС</p>

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

България Преди 4 часа

Отпада безмитният внос на стоки до 150 евро

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Любопитно Преди 4 часа

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо“, коментира политически източник от Канада

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

Правителството в оставка предлага на НС да одобри проект на т. нар. удължителен бюджет

България Преди 4 часа

Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

Любопитно Преди 4 часа

„Игри на волята“ и „Пееш или лъжеш“ водеха с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

<p>Зеленски ще посети Хага, ето кога</p>

Зеленски ще посети Хага

Свят Преди 4 часа

Нидерландия е домакин на конференция на Съвета на Европа

<p>Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)</p>

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Технологии Преди 4 часа

Абсолютно всичко в този автомобил е ново, но една от най-впечатляващите му характеристики (освен суперкомпютъра MB-OS и двата изкуствени интелекта на Microsoft и Google) е платформата, създадена с мисъл за електромобили, но побираща без компромиси и ДВГ

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

Любопитно Преди 4 часа

Не я бях виждал на живо, откакто беше на около 15 години – до неотдавна, когато се събрахме на партито за 30-ия рожден ден на брат ми

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Свят Преди 4 часа

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА

<p>Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в ЕП</p>

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

България Преди 5 часа

Евродепутатът заяви, че ще съдейства изцяло на институциите и подчерта, че няма какво да крие

